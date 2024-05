Carne de prostitución

Cómo es posible que en España siga existiendo un boyante mercado de prostitución. Cómo es posible que sigan entrando en nuestro país mujeres procedentes de países hispanos y de la Europa del Este que vienen a lo que vienen, a ser explotadas por proxenetas y redes mafiosas de toda clase y condición que las convierten en esclavas sexuales. No es tan fácil entrar en España, ¿o sí? No es tan fácil quedarse en España ¿o sí? sin presentar papeles que acrediten el objetivo de la estancia. Papeles legales, por supuesto.

O falta control o no se están haciendo las cosas bien o algo está fallando para que el «mercado» de la prostitución siga su curso imparable y cotice al alza. Afortunadamente, de vez en cuando, se producen detenciones que ponen de manifiesto el celo policial. El panorama siempre es el mismo: mujeres sometidas a situaciones vergonzosas, precarias, humillantes que tenían limitada su libertad de movimiento. Me gustaría saber cómo entran esas mujeres en nuestro país, cómo es posible que la policía, así, de entrada, no sospeche y desbarate desde el inicio la explotación. El feminismo patrio tendría mucho que hacer y decir al respecto, lo malo es que no rebullen. Sólo salen a la calle cuando se trata de vender sus soflamas y defender sus intereses remunerados. Más beligerancia con estas situaciones.

La historia siempre es la misma. Captadas en sus países de origen, promesa de trabajo legal, financiación del viaje pero, una vez en España, ¡horror!, además de ser obligadas a contraer deudas abusivas incancelables, permanecen ejerciendo el oficio más viejo del mundo bajo constante vigilancia, con la documentación personal retenida por los proxenetas y recibiendo constantes amenazas contra ellas mismas y sus familiares. Situaciones así no son normales en nuestro tiempo. En lugar de evolucionar, involucionamos.

Me gustaría saber, una vez que son liberadas y se encuentran bajo protección, qué es de esas mujeres, marcadas ya de por vida, en el futuro más inmediato. Hay que acabar con estas situaciones que nos dejan como sociedad en muy mal lugar.

