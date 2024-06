Compañera soledad

No sé si dentro de cien años todos los españoles, hombres y mujeres, estarán calvos, con Turquía a cuatro horas en avión, no hay calvicie que cien años dure, lo que sí puedo asegurar es que dentro de menos años, concretamente en 2039, casi ocho millones de personas vivirán solas en España. Esta cifra supone un 41,9% más que en la actualidad, siempre y cuando se mantuvieran las tendencias demográficas actuales. Voy más lejos. Esto significa que en los próximos 15 años habría 7,7 millones de hogares unipersonales.

No sé si verlo en positivo o en negativo. Es verdad que donde hay soledad también hay resiliencia y que la soledad es el terreno fértil donde brotan nuestras fortalezas, pero no es menos cierto que las lágrimas no se queman, excepto en la soledad. Por algo, mientras el amor es un huésped, la soledad es siempre compañera. A ratos deseada. Casi siempre, indeseada. Menos mal que siempre nos quedará Alejandra Rubio para incrementar a tiempo el censo nacional.

Los hogares unipersonales se convertirán en el tipo de hogar más común a partir de 2039, superando a los hogares con dos personas. ¡Vaya compañera de camino hemos elegido los españoles! Los hogares más pequeños, de una y dos personas, son los que más crecerán. Los unipersonales verán el mayor aumento tanto en términos absolutos como relativos. Los hogares con tres personas mantendrán un crecimiento limitado. ¿Dónde se han quedado aquellos hogares bulliciosos donde convivían padres, hijos, abuelos y algún tío o tía solterona? Eso era de película española en blanco y negro, estilo «La gran familia». Ahora los hijos se tienen por cuentagotas y muy tarde, las tías solteronas se van a Benidorm, los abuelos se aparcan en una residencia y los padres a cuidar del nieto, porque son algo así como rara avis.

Por un lado da cierta pena. Habremos ganado mucho en tecnología, no le digo yo que no, pero también hemos perdido demasiado en vida familiar. Por cierto, en cuanto al porcentaje de hogares unipersonales, Castilla y León lideraría el ranking con un 41,9% del total en 2039, seguida de Principado de Asturias y Extremadura.

