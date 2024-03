Carta a la presidenta de todas las islas baleares

En primer lugar, agradezco la invitación que se me cursó para asistir a la entrega de premios con motivo del Dia de les Illes Balears. Mis problemas de movilidad me hicieron imposible el acudir a un acto tan importante como es el reconocimiento del trabajo que en bien de la comunidad realizan de forma completamente altruista quienes aman su tierra, bien por haber nacido aquí o por haber elegido el vivir en esta tierra.

Mi enhorabuena a los premiados.

Estos calificativos también definen lo que somos los ibicencos, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos y como vd. dice, tan solo pedimos aquello que consideramos justo y justo es tener unos servicios ni más ni menos que Menorca o Mallorca.

Los ibicencos somos gente generosa, amable, siempre dispuesta a ayudar, desprendida, caritativa, humanitaria, dadivosa, humilde, cariñosa, altruista, solícita, noble, bondadosa, hospitalaria, desinteresada. Ya ve que de calificativos andamos sobrados y sobre todo somos doblemente pacientes.

Pero la paciencia, al igual que en los políticos tiene unas líneas rojas, y si bien es cierto que hemos mejorado en sanidad, no es menos cierto que tenemos mucho camino por recorrer.

El cáncer no es sólo tener unos oncólogos, como ya tenemos, hay un gran hospital que se tiene que redistribuir.

Quien más quien menos, después de una operación oncológica, necesita de otros cuidados: quimioterapia, radioterapia, drenaje linfático… Hoy en día se tiene que trabajar con equipos multidisciplinares con sus pros y sus contras y en Can Misses hay quien quiere ignorar esto.

Sra. presidenta, cuando vd. estaba en campaña electoral, estuvo en las manifestaciones que se hicieron en Can Misses para conseguir oncólogos, quizás ahora sea para pedir fisios para la linfedema y supongo que vd. también apoyaría la petición.

Sra. Prohens, no tenemos que estar haciendo asociaciones, movimientos, grupos o cualquier otra iniciativa para cada uno de los problemas que en este caso concreto son de sanidad. Algunas de las iniciativas las han tenido que hacer asociaciones viendo la necesidad y la dejadez de quien hubiese tenido que tener la iniciativa.

Hoy hablaremos de la linfedema. El linfedema es provocado por la extirpación o el daño de los ganglios linfáticos. La obstrucción impide que el líquido linfático drene bien y el líquido acumulado produce hinchazón.

En Palma allá por el 2018 tenían y tienen fisioterapeutas para hacer el drenaje linfático. Aquí no los había para hacer esta terapia física compleja.

En marzo de 2017, la asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC) conjuntamente con el Área de Salud pitiusa contrataron a tiempo parcial un fisioterapeuta que trabajó de noviembre de este año a noviembre del siguiente: 15 pacientes. Al finalizar 2018, 31 pacientes. Cuando se terminaron las sesiones de choque cada oveja a su corral. Por cierto, que a la última paciente por haber finalizado el contrato no le aplicaron todo el tratamiento.

Se renovó con IFCC por un año más el contrato del fisioterapeuta y con jornada completa con el objetivo de que en el 2019 siempre en año de elecciones lo asumiera el Área de IBSalud del Govern balear.

Los pacientes se enteran del tratamiento y no son 31, se calculó en unos 80.

Tenemos que dar las gracias a la asociación IFCC y en especial a la sra. Helen Watson, a quien el Consell Insular la acaba de proponer para el premio Mérito Ciudadano 2024 a título póstumo. En vida no se tuvo tiempo.

Podría extenderme mucho más, lo cierto es que, para atender a los pacientes a día de hoy, hay una fisioterapeuta en un cuchitril de vergüenza, cuando tenga tiempo lo puede comprobar.

El tratamiento se empezó en una sala que no se utilizaba para nada a pesar del cartel indicador de terapeuta ocupacional, al contratar una terapeuta ocupacional y como no se había previsto sala para el linfedema, se trasladó al lugar actual, que como puede comprobar no reúne condiciones y con la cantidad de pacientes que hay toca una sesión cada cuando toca y esto no es lo que los pacientes ibicencos nos merecemos. Es un tratamiento crónico y se lo digo, desgraciadamente, por experiencia.

Solucione el problema, y no tendremos que estar perdiendo el tiempo con manifestaciones, actos de protesta y cartas a los medios. Hay muchos más temas pendientes en el Gran Hospital de Can Misses de los cuales ya irá tenido noticias. Pase un buen fin de semana.