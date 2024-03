Unicef otorgó a Ibiza hace diez años el sello ‘Ciudad Amiga de la Infancia’, un reconocimiento que entrega a los municipios que desarrollan políticas públicas que propicien la participación de los más pequeños en la vida ciudadana y favorezcan los derechos de los niños y jóvenes. A mí me cuesta creer que Vila pueda ser amiga de cualquier niño y lo digo porque, cada vez que voy con mi hijo a hacer algún recado o he quedado para tomar café con alguien, acabo sin energía después de tratar de que mi retoño salga con vida de la ciudad. No todo es tener los mejores parques, los más modernos y seguros. Los niños no vuelan -algunos a veces sí- y les gusta ir en bicicleta. En esos trayectos, hasta llegar al parque o a la plaza, siento que los pequeños se juegan la vida en cada cruce. Yo acabo exhausta. Que una ciudad sea amiga de la infancia pasa en primer lugar por sacar a los coches de la ciudad. Menos coches y más zonas peatonales. Construir un parking de mil plazas la lado del Parc de la Pau dista mucho de ello. En esta isla no habrá vivienda, pero tendremos un bonito aparcamiento donde antes había un mercado y un nuevo mercado donde antes había unas pistas de tenis y baloncesto donde ya no jugarán los niños. Ibiza, ¿ciudad amiga de la infancia?