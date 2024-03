Amarillismo

Siempre he sido muy fan de la provocación en el mundo de la televisión. La de antes, claro. La de la Bruja Avería o los chistes aberrantes de Martes y trece. Me gusta la valentía, pasarse de rosca y no ponerle límites al humor. Dicho esto, estoy totalmente convencida que lo que dijo el otro día el escritor Albert Espinosa en la entrevista que le hicieron en el programa ‘Col·lapse’ de 3Cat no fue ni una provocación ni un mal chiste. Les pongo en contexto, si no lo han visto ya. El escritor nos explicó cómo le gusta lamer a algunas personas que acaba de conocer. Pero no a todas, no se asusten. Solo a personas que coloca en un lugar especial entre el amor y la amistad. Él los llama los amarillos. Seres que tienen la suerte de que él los lama. Un vínculo que se ha inventado y donde se permite un lametazo. Yo que tengo una mente muy abierta, estoy a favor de que todos hagamos lo que nos dé la gana en nuestra intimidad y con consentimiento. En eso no me meto.

Quiero pensar bien. Quiero pensar que Albert solo lame a amantes y personas adultas. En ningún caso a personas que trabajan para él. Porque inventar vínculos especiales fuera de lo común puede formar parte de un tipo de manipulación muy peligrosa. Así consiguen algunos malvados que sus víctimas consientan sin darse cuenta.

Es muy perturbador también que desde la dirección del programa se edite el corte para luego colgarlo en las redes. Los comentarios fueron bastante bestias, aunque hay que decir que Albert no lo contó de forma gratuita. El presentador se lo preguntó: «A ti te gusta lamer, me han dicho». Me parece una pregunta un tanto extraña. Luego, una semana más tarde, el mismo programa hace un homenaje al gran Pepe Rubianes. ¡El gran provocador! El maestro del humor inteligente, de la crítica social sin límites. Me gustaría saber qué piensa Pepe de esta tele de ahora. Tan poco atrevida y tan poco valiente. Y algo me dice, que si se le acercara un amarillo para lamerle la cara, no le haría ni puñetera gracia.