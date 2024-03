La sombra de Groucho

Este artículo (que usted tiene en sus manos u online) debía escribirse a partir del domingo 3 de marzo con ideas nuevas sobre acontecimientos nuevos aquí en la Mola de Formentera (hay otras, pero no son tan auténticas o nos pillan lejos). Yendo cerca, sobre el ‘futuro gastronómico de Sant Francesc’ por ejemplo. El nuevo proyecto de Dani Serra que trata de recuperar al Dani de otros tiempos o que ya han abierto algunos como el Ceferino, con renovados bríos, con esa tortilla de bacalao con pimientos, los chicos italianos de la esquina (lo probamos el día de Baleares y merece la pena), los héroes del invierno (abiertos). Todo a la espera de la hamburguesa del Indiscret o el desayuno en Ca Na Pepa. Vamos, escribir un domingo por la tarde de cosas tangibles que hacen de un día cualquiera una jornada extraordinaria. Y miren ustedes por donde este artículo se empieza a escribir un jueves por la mañana, final de mes bisiesto (siempre me he preguntado cuándo celebran el ‘cumple’ los del 29 de febrero). Después de leer la crónica de Carmelo del pleno de ayer donde se hizo patente que se ‘nos fue el amor’ entre el 1+8 en el Consell.

Uno se encomienda a Groucho para que ilumine a los protagonistas del desaguisado de la derecha isleña. Me decía un hombre de bien que, en unas elecciones anticipadas, como acertadamente ha sugerido la “presi” de antes de ayer, Sa Unió después de Córdoba (no me refiero a la capital de los califas) no sacaba ni para pagar el café. Puede ser, porque la desilusión es mayúscula. Sobre todo, porque no se entiende o no nos quieren hacer entender. Si reflexionas más allá del affaire Córdoba, hay que preguntarse con todas las hipótesis encima de la mesa ¿a quién votará en un futuro inmediato la gente de “orden”? Los fieles a las siglas lo harán a cualquier lista que porte su camiseta, aunque estén en segunda B. Pero los posibilistas, los conservadores (derecha o izquierda), los insularistas y demás especímenes que tanto les da, a quienes les den soluciones a cuestiones que afectan a sus formas de vivir. Esos, después de lo visto en el pre-28M y lo visto en el post-28M nos hemos quedado huérfanos y desamparados. Unos hemos acudido a las memorias de Groucho o a los chistes de Miguel Gila y Tip y Coll. Hasta me he visto el biopic de Eugenio para encontrar algo de luz entre tanta oscuridad. El voto es secreto hasta que deja de serlo.