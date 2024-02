Maslow y los de abajo

Hay un cartel que se ha hecho viral en las últimas tractoradas y reza: «No somos de derechas ni de izquierdas, somos los de abajo y vamos a por los de arriba». Un lema, que podría estar sacado de ‘La casa de papel’, que resume el germen de muchas revoluciones habidas y por haber, y que nos debería inspirar como mínimo respeto, si no solidaridad. Aunque lamentablemente todavía hay muchos que no quieren o no pueden comprender su alcance y su significado.

Y esa es la base del problema. Porque si algo he aprendido en todos los años que llevo ejerciendo el periodismo es que para que una noticia o una historia llegue al público y les genere interés, y a veces incluso hasta reacciones, tienen que poder identificarse con sus protagonistas o al menos entenderlos. Y me da la sensación de que con el tema del momento: las protestas del campo, hay todavía gente que simplemente cree que la cosa no va con ellos.

Llevamos días viendo tractores, agricultores y ganaderos por todas partes, en Europa y en España, en todos los medios. Y si bien es cierto que en la mayoría de los casos, la opinión pública y los profesionales de la comunicación apoyan su causa, no estoy tan segura que haya quedado claro que una parte importante de lo que están defendiendo con valentía y sacrificios nos afecta a todos, porque son literalmente ‘nuestros garbanzos’.