¿Ellas disfrutaron?

Me sorprende leer dos noticias diferentes en las que sendos hombres acusados de violación aseguraron ante el juez que ellas estaban disfrutando. Me sorprende porque hay hombres que aún necesitan un mapa para hacer llegar a una mujer al clímax o que ni aun con el GPS son capaces. Pero algunos son muy machos y saben cuándo una hembra está gozando. ¿Le preguntasteis si quería ser penetrada? ¿O tomasteis su cuerpo como quien coge algo que le pertenece? Los límites parecen difusos cuando miras con el filtro del deseo sin cuestionarte si la otra persona está realmente en sintonía y presupones que si entra en un baño contigo su cuerpo pasará a ser tuyo, que no podrá dar marcha atrás si no le gusta lo que está pasando, si te pones violento porque has bebido o te has drogado. Ella tendrá que satisfacer tus deseos hasta el final porque encima te ha calentado «la muy zorra», dirás. Luego llorarás ante el juez cuando te citen a declarar por violarla porque te ha destrozado la vida «la muy puta», pensarás. Una vez alguien me dijo que mi cuerpo era sagrado y que no dejara entrar a nadie que como tal no lo tratase. Dudo que en ninguno de estos dos casos ambas mujeres sintieran el respeto de alguien que llama antes de entrar.