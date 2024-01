Hace unos días nos daban la buena noticia de que, hasta 2027, se podrán dedicar dos millones de euros para la recuperación de ses Feixes de Talamanca, gracias al acuerdo al que se ha llegado entre el Consell y los consistorios de Vila y Santa Eulària. Bien está. Pero sigue sin resolverse el galimatías que desde no sé cuándo tenemos montado en todo el ámbito de ses Feixes, un problema enquistado y vergonzoso que debería encontrar una solución definitiva que, por supuesto, en ningún caso puede significar, como se pretende, pasarse por la entrepierna los derechos de los propietarios. El tema está empantanado porque la Administración está empecinada en conseguir, sin ofrecer alternativas, de mala manera, la totalidad de la superficie de ses Feixes. Y por quererlo todo, no tenemos nada.

A partir de aquí, como es una vergüenza mantener el espacio de marras en las condiciones de suciedad, abandono e insalubridad que ahora tiene, todo lo que se hace es el parche de turno, proceder a un cierto saneamiento, arreglo de caminos, limpieza de las acequias etc., -que bien está-, pero el problema de fondo se deja en vía muerta. Se habla, por cierto, de intervenir únicamente en el Prat de ses Monges, pero no se dice nada del Prat de Vila, colindante con es Pratet que, al menos en parte, debería servir, convirtiéndolo en urbano y edificable, para que los propietarios afectados por la situación que se ha creado tuvieran una compensación y todo el resto del Prat de Vila, frontis de la ciudad, pudiera reordenarse, aprovecharse y no ser el nido de ratas y el basurero que tenemos hoy. Es de juzgado de guardia, por otra parte, que hayamos perdido un buen número de Portals de Feixa, elementos patrimoniales icónicos y de arquitectura única que sólo en un pequeño número se ha recuperado. Hemos dejado que muchos de ellos se arruinaran y desaparecieran. Lamentable.