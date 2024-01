5 millones para que sufras hasta el final

Dentro del sinsentido que son los presupuestos del Govern, se ha puesto la lupa en temas como esos 20 millones para la defensa del castellano en la enseñanza. Me alegra que el Govern tenga ese compromiso con las lenguas minorizadas como el castellano que, como todo el mundo sabe, no habla nadie y está en peligro de extinción. ¿20 millones de euros para el castellano? Pocos me parecen. También hay que proteger a esa minoría que son las personas con unos ahorrillos de tres millones de euros y que hasta ahora tenían que pagar el Impuesto de Patrimonio. Por suerte, Vox y el PP, siempre pensando en los más vulnerables, les han eximido de esa humiliación. Bravo por ellos. E ironías aparte, hay otro tema del que no se habla y son esos cinco millones destinados a «defender la cultura de la vida frente a la eutanasia». ¿Qué van a hacer? ¿Van a enviar a un tipo vestido de Capitán América pero con la V de Vida a las salas de paliativos para garantizar que todos suframos como perros hasta el último suspiro? Miren, una de las pocas cosas que tengo claras es que cuando mi vida no de más de sí, ya me apartaré yo mismo como crea conveniente. Los que amamos la vida porque creemos que más allá de ella solo hay olvido, tenemos el derecho a terminar nuestro camino cuándo y como queramos. Nuestra vida, nuestra muerte, nuestra libertad. Y ningún fanático provida lo impedirá. Por encima de mi cadáver.