El primer període de legislatura al parlament Balear

D’aquí a uns dies s’iniciarà un nou període de sessions al Parlament de les Illes Balears i crec que cal fer-ne una valoració del primer període que va finalitzar amb l’aprovació del pressupost de la comunitat autònoma just abans de Nadal. Analitzar el passat per extreure conclusions, i establir el que cal millorar, és clau a l’hora de dissenyar el futur. I hem tingut un període parlamentari que ha destacat per tenir un Govern de les Illes Balears amb molt poca iniciativa, que ha posat en marxa unes mesures que, o bé han estat molt poc eficients, o que directament, i des del nostre punt de vista, han estat negatives.

Pel que fa a les mesures poc eficients, vull destacar el decret d’habitatge. Un decret que sembla no estar desenvolupant-se com tocaria, que no compta amb el suport de la majoria dels ajuntaments, que només va comptar amb el suport dels promotors immobiliaris, i que tindrà molt poca influència a l’hora de millorar el problema de l’habitatge. Segurament es faran molt pocs habitatges amb preu limitat, i a més, com que no fixa amb claredat en mans de qui poden acabar, no seria estrany que acabessin en mans de persones que ja en tenen d’altres. Un problema tan greu com el de l’habitatge necessita moltes mesures i un pla d’actuació molt elaborat. I, malauradament, aquest govern no aposta per la inversió en habitatge públic o en facilitar amb mesures clares que els habitatges buits o turístics il·legals tornin al mercat del lloguer per als residents. Els HPO, als quals sí que poden accedir les persones que més pateixen el problema (les rendes més baixes i els joves), han quedat fora de la política d’habitatge del govern. El problema de l’habitatge a les Illes en general, i a Ibiza i Formentera en particular, és molt greu, i ara seria més necessari que mai un pacte per l’habitatge entre totes les forces polítiques, però el govern de les Illes Balears en cap moment ho ha proposat. En canvi, el grup parlamentari socialista ha presentat aquests dies una sèrie d’esmenes al decret (que ara es tramita com a llei) que intenten corregir els seus aspectes negatius.

I, per altra banda, tenim les altres mesures “estrella” del Govern, moltes de les quals provenen de Vox, el seu estimat company de viatge, que els fixa contínuament la política, i que ha establert una relació tòxica amb un Partit Popular que no sap posar-li límits a les seves dèries. Començarem per la supressió de l’impost de successions, on PP i Vox pensen ben igual, un impost que ja era molt baix per a la gran majoria de la població i que en suprimir-lo afavoreix clarament els qui més tenen. O la supressió de l’impost de patrimoni per als més rics, un impost que l’any que ve ens farà deixar de recaptar 70 milions d’euros per als serveis públics. Una xifra molt superior als 43,5 milions del pressupost d’enguany del Consell de Formentera. I després volen parlar d’igualtat d’oportunitats quan som la comunitat que menys inverteix en sanitat i educació?

De fet, a Educació han acabat comprant les dèries de Vox i la tornaran a posar potes amunt amb la segregació lingüística. Una mesura que dividirà l’alumnat per llengua i afectarà l’aprenentatge dels infants. Així, una part de l’alumnat serà competent en les dues llengües oficials i una altra part ja no ho serà, i això és segregar i sobretot eliminar la igualtat d’oportunitats. Una mesura que també afavorirà a l’educació concertada en detriment de la pública. I per què? Perquè la concertada se sumarà al Pla Pilot i rebrà més recursos per continuar fent el mateix que ja feia. Parlam d’una inversió de 60 milions per a la segregació lingüística al llarg d’un curs quan, per cert, el Partit Popular va votar NO als 27,5 milions que demanaven a les nostres esmenes per als centres educatius d’Ibiza.

Un altre tema educatiu, no menor, ha estat l’esmena que va aprovar el PP amb Vox que augmentava el nombre d’inspectors per vigilar possibles influències ideològiques del professorat en l’alumnat. Aquí tenim un exemple de projecció psicològica on acusa els altres de fer una cosa inexistent, però que ells segurament farien si poguessin. Un partit que té un diputat que finalitzava el seu discurs al Ple del Parlament del passat 20 de desembre amb una cita de José Antonio Primo de Rivera. El fundador de Falange, partit que durant els anys 30 i 40 del segle XX s’identificava amb el feixisme de Mussolini i el nazisme de Hitler. Aquests són els aliats del Partit Popular.

Per altra banda, també van veure com Vox i PP unien els seus vots per llevar-li subvencions als agents socials, tant sindicats com patronals. Unes subvencions que es dedicaven a projectes específics per tal de millorar la productivitat de les empreses i la formació dels treballadors i treballadores.

Finalment, per resumir aquest període de sessions, cal destacar la Proposició de llei del grup socialista per protegir el Taxi davant de l’arribada de grans empreses com són els VTC. El PSIB-PSOE, amb aquesta mesura, vol defensar un servei públic format per petits empresaris o autònoms davant unes grans empreses que sovint ni tan sols tributen al nostre país. Una iniciativa que va comptar amb el suport de totes les forces polítiques.

Ens ha tocat fer oposició i això és el que hem fet, amb contundència, però desenvolupant unes propostes polítiques útils que millorin la vida de la gent.