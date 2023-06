Cas Sant Josep: preguntes sense resposta

Com a humil columnista, moltes vegades (massa) indocumentat, crec que puc començar aquest paper fent algunes consideracions de caire estrictament personal, sense pretendre’n validesa científica (ni tan sols periodística). No conec personalment l’alcalde Ángel Luis Guerrero. Només el conec com a persona pública, amb qui m’he trobat en alguns esdeveniments i actes socials. He de dir que sempre m’ha fet la impressió d’una persona pròxima, amb capacitat per tractar amb la gent, senzilla i amable. Com és obvi, com a ciutadà del municipi de Sant Josep de sa Talaia, he parlat amb vesins meus sobre la seua actuació al capdavant de l’ajuntament i he de dir que la majoria me n’han parlat positivament. Fins i tot una part important d’aquells que no l’han votat a les passades eleccions municipals.

Per totes aquestes sensacions, estrictament personals, em va sorprendre la seua detenció (i la d’unes quantes persones més) en l’operació anomenada ‘Magister dixit’. (Dit entre parèntesis, també em sorprèn el nom de l’operació. A què es deu referir? Pensem, per exemple, que l’operació propagandística de detenció de diversos membres del CDR, innocents i ara ja sense càrrecs, per part de la Guàrdia Çivil, es va dir Operación Judas!). També em vaig demanar per quina raó un mitjà de comunicació al qual em vaig aferrar anava donant les notícies pràcticament en temps real? És possible que, fins i tot, algunes de les noves sobre la detenció del batle del meu municipi fossin anticipades (és a dir, que es donàs la notícia abans de produir-se el fet. No deixa de sorprendre el tempo de les coses, quan s’han produït les detencions i en quines circumstàncies. Fa pocs dies hi va haver eleccions municipals i l’únic municipi de les Pitiüses on el PP no va guanyar per majoria absoluta va ser el de Sant Josep de sa Talaia. D’aquí a no res hi haurà eleccions generals espanyoles, convocades, amb la pipella habitual, per Pedro Sánchez. A Eivissa i Formentera hi ha un acord de les esquerres per concórrer en una candidatura única: Eivissa i Formentera al Senat, liderada per Juanjo Ferrer, amb Neus Massanet com a candidata formenterera. Certament, després de la dècada prodigiosa, la pressumpció d’innocència ja no val per res. I certs sectors -no polítics, perquè els del PP s’han comportat, en tot aquest cas, amb una finezza i una educació molt notable, però sí mediàtics, per exemple- ja han condemnat tots els detinguts. La pregunta surt espontània: tot aquest enrenou de Sant Josep, hi pot tenir res a veure, amb el fet que hi hagi unes eleccions talment a les portes?

Davant això, immediatament, vaig a buscar informació sobre la senyora Carmen Martín, titular del jutjat número 3 d’Eivissa, el que porta el cas. No he sabut trobar-ne en absolut, a banda del seu nom i del jutjat on estan les coses. Em deman, de manera també espontània, per quina raó els lectors, els ciutadans del Regne d’Espanya, que tenim el dret constitucional d’estar informats, no en sabem res, d’aquesta senyora, que té un paper absolutament primordial en tot el tema? Ha portat casos que hagin derivat en conseqüències polítiques? Si ha estat així, quines formacions n’han sortit perjudicades? Està, d’altra banda, completament neta de pols i palla, en aquest aspecte, o podem saber-ne clarament la ideologia (com ocorre, d’altra banda, amb personatges com Llarena, Marchena, Lamela, etc, etc, etc, dels quals podríem dir el que voten, jugant-nos-hi el coll, sense haver vist la papereta que posen dins l’urna)?

Dit sigui amb tota la preocupació del món: manca molt periodisme d’investigació sobre els jutges. Els diputats són investigats. Els alcaldes són inspeccionats. Els regidors estan sota la lupa pública. El poder executiu i el legislatiu resten sota escrutini dels mitjans. Per què no ocorre exactament el mateix amb la tercera pota de l’Estat de dret? Vivim en un estat de dret si els periodistes investiguen polítics però no investiguen jutges? Amb tots els escàndols d’aquests darrers anys, i amb la clatellada que el sistema judicial espanyol és a punt de rebre del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (atenció al 5 de juliol, i ho dic sense bolla de vidre!), quantes vegades un diari ha obert edició amb una investigació sobre un jutge o una jutgessa?

Llegesc a l’edició de dijous de Diario de Ibiza que la llicència de Vadella64 es va donar l’any 2003, que es va renovar el 2005, que entre 2008-15 no hi va haver activitat i que el 2016 es varen obrir tràmits per revocar-la. Per quina raó, idò, l’operació ‘Magister dixit’ es duu a terme exactament a mitjan mes de juny de 2023? Qui ha marcat el tempo? Amb quina intenció? Només la de fer justícia? No puc acabar les qüestions sense demanar-me, d’altra banda, per què han tengut el senyor Guerrero al calabós durant dues nits. Vaig arribar a pensar si li aplicarien la llei antiterrorista!

Parlant-ne amb una glòria del periodisme eivissenc, espanyol i europeu, comentant el cas, conveníem en el fet de sentir una certa flaire putiniana. Sobretot ella, sabia de què parlava, perquè ha viscut molts anys a Moscou.