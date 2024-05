Romano Prodi, expresidente de la Comisión Europea: "O tenemos una defensa europea común o seremos siervos"

Nada más empezar la entrevista, y tras los educados saludos de protocolo, Romano Prodi (Scandiano, 84 años) se aclara la voz y dice: "No se preocupe, responderé a todo". Y el tono es tan relajado que esa confianza que regalan la edad y la experiencia se ponen enseguida en evidencia. Expresidente de la Comisión Europea y ex primer ministro italiano, Prodi ejerce hoy principalmente como profesor universitario. Pero es siempre su índole política la que prevalece, como quedará más de una vez patente en esta entrevista concedida a El Periódico, del mismo grupo editorial, sobre las elecciones europeas de junio.

Un diario italiano muy de izquierda publicó en estos días un artículo titulado: 'La derecha va a rediseñar Europa y los socialistas ya perdieron'. ¿Será este el epílogo de la cita electoral europea?

Hay gente que dice esto y aquello. Pero no olvidemos el Brexit: fue una desgracia, pero también una lección. La UE es como un pan medio cocido, medio crudo. ¿Qué hacemos con este pan? ¿Lo tiramos? ¡No! Debemos terminar de cocinarlo.

¿Entonces no está preocupado?

Sí y no. Lo cierto es que no me espero los grandes giros de los que hablan. Habrá un ligero desplazamiento de votos hacia los euroescépticos, pero creo que eso no implicará cambios significativos en la mayoría [del nuevo Parlamento europeo]. Me preocupa mucho más la parálisis de las instituciones europeas, los vetos... Eso me preocupa, porque es lo que fomenta el euroesceptismo.

Dicho esto, en Italia, Giorgia Meloni sigue primera en los sondeos, mientras el Partido Democrático, su formación, es segundo. ¿El PD lo hace mal?

El PD paga el hecho que los votantes de izquierda están divididos, mientras que Meloni centraliza a los de derecha. Dicho esto, me gustaría saber adónde irán los votos de Meloni [después de las elecciones]: ¿se irán con [el primer ministro húngaro, Víctor] Orbán o con [la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula] von der Leyen?

¿Usted qué opina?

[Meloni] hará lo que venga mejor.

¿Está diciendo que Meloni es una oportunista?

Ella no tiene una doctrina fija. Proviene de la extrema derecha, pero entiende que para conservar el poder, es necesaria la mediación y el compromiso. Por eso Meloni juega a dos bandas.

También ha criticado que Meloni y la líder del PD, Elly Schlein, se hayan presentado como candidatas en los comicios.

Considero que presentarse a elecciones sabiendo que no se podrá ocupar ese cargo constituye una violación de los valores éticos fundamentales de la democracia. No importa quien lo haga. Esto aleja a los ciudadanos de sus gobernantes y de la política.

¿Qué no funciona hoy en la UE y qué hay que arreglar urgentemente?

No funciona el derecho de veto, es decir, que las decisiones importantes tengan que tomarse por unanimidad, y que el poder se haya desplazado de la Comisión Europea al Consejo, que representa a los países. ¡Todo esto lleva a la pa-rá-li-sis! Es muy simple: lo primero es abolir el derecho de veto; lo segundo es permitir que exista una Europa a más velocidades, es decir, permitir que si un número de países, al menos nueve, decide hacer algo, lo pueda hacer. La UE necesita moverse rápido, seguir avanzando.

¿No es un escenario poco probable?

Es muy difícil, y esto ya lo vemos ahora. Pero los momentos de crisis también son oportunidades, Europa se ha desarrollado en muchas crisis, y ahora las crisis están creciendo. Claro está, el problema es el nacionalismo, que es el obstáculo más significativo para avanzar hacia una mejor integración. Nadie nos respetará sin una política exterior común y una defensa europea. Ya somos una hormiga aplastada entre EEUU y China, ¡nos tenemos que despertar!

Con el alargamiento de la guerra en Ucrania, ¿debe la UE asumirse como un bloque también preparado para la guerra, además de una asociación de países por la paz?

En esto la UE tiene que hacer bien lo que ya está haciendo, es decir, ayudar a los ucranianos. La idea de [presidente francés, Emmanuel] Macron de enviar tropas a Ucrania... ¿eso qué es?, ¿quiere desencadenar la tercera guerra mundial? Y digo esto al pensar en que la UE no ha tomado hasta ahora ni una iniciativa para la paz. ¿Por qué? Incluso Turquía y Arabia Saudí lo intentaron. ¿Y la UE?

Hablaba también de la necesidad de una defensa europea. Pero, ¿Europa se armaría porque EEUU la deja sola o porque cree honestamente que tiene que defenderse por sí misma?

Lo segundo. Porque la agresión contra Ucrania ha sido un hecho dramático y por eso es justo demostrar que nos defendemos juntos. Pero es triste ver que solo EEUU han logrado que las fuerzas europeas consiguieran una acción común, nosotros somos aliados de EEUU, tenemos que serlo, pero tenemos que ser coprotagonistas de nuestra historia, tener una defensa europea. Yo digo lo que pienso, si luego esto no pasa, bueno, seremos siervos, y en fin, Italia fue sierva durante muchos siglos y nos arruinamos siendo siervos. Puede ocurrirle también a la UE...

China y EEUU entonces.

Pues sí, China y EEUU son los que mandan en el mundo. Y mire, señora, estoy convencido de que si no se ponen de acuerdo ellos dos, nunca habrá paz en Ucrania. El mundo está dividido en dos, y nosotros estamos en el medio.