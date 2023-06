El cambio, coincidente en Formentera y Baleares, se inicia con la ‘tradicional’ declaración de buenas intenciones. Vamos la carta a los Reyes Magos, que a la postre suele quedarse en el decálogo de imposibilidades que eternizan algunos problemas legislatura tras legislatura. Nuestro próximo president del Consell, señor Llorenç ha ido a Mallorca a entrevistarse con la próxima presidenta del Govern balear, señora Prohens. La visita tenía ese punto de cortesía y mostrarle su apoyo (me gustaría que fuera condicional) a la investidura a cambio de una serie de soluciones a los problemas reales que tenemos ahora mismo en la isla y que además de ‘buenas intenciones’ (habelas haylas) necesitan proyectos ejecutivos y la voluntad política de llevarlos a término sin que se pierdan por el camino… por aquello de las prioridades, que tristemente nunca coinciden con Formentera… Llorenç, expuso a la señora Prohens temas que figuran en los calendarios perpetuos de los diferentes gobiernos de Baleares sean del color que sean. Sin ir más lejos, la regulación del tránsito marítimo (dicho así parece solemne) o lo que es lo mismo ese decreto que ha venido reclamando la exdiputada Silvia Tur y que siempre se queda cerca de la pole de los deseos, pero que se sale de la carrera en la primera curva presupuestaria ¿cuánto tiempo llevamos con el temita? La mejora de infraestructuras sanitarias que realmente solucionen esa parte que nos permita tener aquí y no allí (Can Misses) especialidades de uso cada vez más frecuente. Con que estabilizáramos al personal sanitario me conformo. Luego están los temas que entran en ese bucle a que la política (mejor dicho, la Administración pública) nos tiene acostumbrados y que forman parte de los usos y costumbres de una ciudadanía que atisba la solución en los programas electorales una y otra vez sin que convirtamos en realidad aquello de ‘puedo prometer y prometo’. Ya sé que es demasiado circunloquio para hablar de la Ley de Costas… ¿se han preguntado desde cuándo tenemos este tema sobre la mesa, cuántas reuniones o esperanzas falsas para los afectados llevamos desde tiempos inmemoriales? Me suena eso de ‘esta vez sí’ pues que sea sí, por favor.

Arreglemos los desaguisados que han matizado el poder en Formentera. Para unos encaminarse a la oposición y para otros encaramarse en los pedestales del poder, con un margen amplio de confianza ciudadana que ahora hay que satisfacer y no nos vale aquello ‘hacemos lo que podemos’. Señor Córdoba, señora Prohens, les suena aquello de ‘sí se puede’ les trasmito mi esperanza…