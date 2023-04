Suma y sigue

Cantaba Serrat «no hago otra cosa que pensar en ti. Y no se me ocurre nada». Pues eso me pasa a mí en un domingo por la mañana sin más obligación que intentar desde un folio en blanco pergeñar un artículo que el miércoles leerán algunos pocos (optimista hasta la médula) y no leerán unos muchos. Tirando de oficio uno busca en lo más reciente algo con que desarrollar cualquier teoría que sirva de pretexto. Viajas a la memoria más reciente y se me viene la conversación entre aquellos excurrantes con pedigrí, ahora empresarios de pro, pero con más horas que un reloj y más estrés que Alonso en Montecarlo.

Hablaban lenguaje de calle, de ese que no sale en los medios, de sentencias que no llegan a los veinte segundos de una frase en telediario. Verdades como puños, que casi nunca se pueden aplicar porque en el fondo (también en la forma) no son políticamente correctas. Se quedan en tablas de mandamientos sin Moisés y algún que otro ‘no fastidies’ desaprobatorio, aunque pienses en que podría ser, pero sabes que no puede ser. Hablaban (sentenciaban a cadena perpetua, diría yo) sobre la vivienda en Formentera… aquí me quedo no sea que lo copien y solucionen el problema. Viene a cuento esta historia del pan nuestro de cada día, a tenor del anuncio de la lista del PSOE al Consell de Formentera, presentada el sábado en es Pujols con el respaldo de Francina Armengol (la presidenta, de la Mallorca política, se está acostumbrando a dejarse caer por la pitiusa menor). Una lista continuista, están en el gobierno y eso obliga, pero con alguna cara nueva por aquello del apelativo ‘renovación’ que viste mucho. Muerto el espíritu del 15M ahora toca una revolución con carrera universitaria, más tranquila y de ‘conciliación familiar’. Vamos, conservadora de los valores en bolsa. Aspiran a ganar, como todos, con el ímpetu que les da la presidencia de Ana Juan (la ha peleado con ahínco). Mientras doña Francina o señora Armengol como prefieran, nos da el primer titular… la ley de la vivienda como prioridad para su gobierno (si gana). Habrá que conocer la letra pequeña, las transitorias y sobre todo qué harán los propietarios frente a cualquier intento de homogenización de los precios y las ofertas a la baja… uno se pregunta si el fin justifica los medios y empieza a pensar aquello de por qué si ahora la tengo a tres mil con… tengo que conformarme a 1000 con no sé quién… tarea difícil y comprometida señora presidenta.