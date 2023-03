Comportaos, las unas y las otras

Sexo y menstruación. Basta una búsqueda rápida en los artículos publicados sobre el tema para tropezar con la palabreja: tabú. La regla como sinónimo de mancha, de impureza, no solo forma parte de una herencia que aún se trata de superar, sino que explica el retraso científico en el estudio de patologías vinculadas a la menstruación, como la endometriosis. Poca broma. Algo parecido pasa con el sexo y la menopausia. Más allá de los sofocos, el conocimiento popular es escaso. Y existen la sequedad vaginal y otras muchas disfunciones que dificultan no solo las relaciones sexuales, sino la vida en general. Pero hay tratamientos específicos para abordarlas. Tratamientos que la mayoría de las afectadas desconocen. Poca broma, de nuevo.

La última campaña del Ministerio de Igualdad -sí, esa tan criticada y de ese ministerio tan desacreditado- incide sobre ambos temas. También sobre la aceptación del propio cuerpo y del ajeno, de la diversidad y los cuidados. Ahora que ya nos hemos reído a costa de ella, ahora que nos hemos divertido tanto con esas ironías tan finas o esas chanzas tan burdas, podemos seguir hablando. Ya no de sexo, sino de política.

‘Ahora que ya nos veis, hablemos’ es el lema de la campaña. Las imágenes de los cuerpos son realistas, alejadas del preciosismo. Quieren ser descaradas, pero la mayor provocación de la campaña se encuentra en ese ‘ya’. Porque incide en el mensaje más o menos subliminal que se lanza de forma reiterada desde Igualdad: con Unidas Podemos ha llegado el ‘verdadero feminismo’ al Gobierno.

Es evidente que eso no es cierto, y lo saben. Realizar un ejercicio de memoria sobre los avances feministas y los derechos sociales obliga a hacer un reconocimiento al PSOE. Y eso no entra dentro de su estrategia política. UP juega a hurgar en la brecha generacional. Y una parte de los socialistas han contribuido a aumentarla al sumarse a esa ola de confusión -reacción- que trata de confrontar los derechos LGTBIQ con los logros de las mujeres.

Son muchas las mujeres que, desde hace décadas, llevan batallando por la igualdad. Vivieron en su propia piel lo difícil que era todo en el inicio de su carrera: la batalla por el reconocimiento, por el mismo sueldo que sus compañeros hombres, por una conciliación que obligaba a practicar malabares extenuantes. Ellas, mejor que nadie, saben de la importancia de sumar esfuerzos progresistas. ‘Ahora que ya nos veis, comportaos’, podría ser su lema. Comportaos todas, las unas y las otras. Hay mucho en juego. Poca broma.

Emma Riverola | Escritora