Los acompañantes

Ya tenemos los tres conductores de la furgoneta hacia el éxito… ahora toca saber quiénes van del 2 al 7 (está claro el pronóstico). Cuando toca mojarse, mejor hacerlo al principio que después, como hacía Pío Cabanillas. Él preguntaba la noche electoral aquello de ¿quiénes hemos ganado? Porque en esto de las elecciones se aplica siempre lo del vaso lleno, aunque por dentro lo veas vacío. Poco a poco irán desvelando las incógnitas que a priori plantean las listas electorales. Pienso en Sa Unió y me pregunto si repetirá Cristina o Xavi Serra, por ejemplo. Quién se incorporará como novedad para darle una pasadita de pintura diferente. En el PSOE se extiende la duda sobre continuidad o renovación… aunque es fabular, por no estar callado, cualquier especulación. La presidencia les da una pequeña ventaja sobre su oponente (aunque partenaire en esta legislatura) en el sector del centro izquierda. GxF ha renovado su ejecutiva con la incorporación de mucha juventud tras 16 años en el poder (compartido). La presencia de Sonia Cardona al frente del partido no deja de ser un retorno a las esencias de aquel 2007. La salida de la política de Jaume Ferrer (líder “in ausentum”) ¿puede tener consecuencias electorales? (me pregunto una y otra vez). Desconozco la respuesta a esta cuestión, pero me temo que alimenta alguna tendencia hacia una abstención militante… El adiós de Bartomeu Escandell (la mano que mece la cuna) también es un hecho a tener en cuenta por su efecto corrector. A partir de estos datos, algunos más que conocidos. Queda por ver cómo se concretan los siete primeros, porque entre ellos está la cuestión. Luego llegan los resultados, la verdad cruda, y empiezan las especulaciones sobre el futuro govern de l’illa. ¿Será la lista más votada? (tengo dudas razonables, que diría su señoría). ¿Volveremos a ver un pacto a la “compartida”? (lo más probable si se cumplen las expectativas). ¿Quién va primero? (los votos lo dirán). Y así un cúmulo de acertijos a priori que se convierten en realidad un 28 de mayo a eso de las diez de la noche (qué lejos y qué cerca está ese día).

Ahora toca buscar los votos casa por casa. Sonrisa a sonrisa (forzada o con rictus de esperanza). Para unos predicar un “nuevo testamento” que haga olvidar el “viejo” y para los otros recordar que la memoria existe y que muchos votos están a “orillas del mar” con permiso de costas o en el fondo del estany donde se esconde el “monstruo del lago” y no el de Ness precisamente.