Llevan así más de un siglo

Después de sus siete Oscar se supone que hay que ver ‘Todo a la vez en todas partes’ de otra manera, pero ¿qué pasa si no has logrado verla de esa manera sucesiva que lleva hasta el final porque te pareció irritante? No pasa nada, sólo es una película, ¡con cuántas ha pasado esto!

Pues no. Acabo de leer, y será consenso porque suena a argumentario, que si no te atrae esta ficción desquiciada de humor histérico es que no te encuentras en el siglo XXI, sino en el XX. De pronto, tu vida de espectador se convierte en «nada en este momento y en ninguna parte». Esta película en la que no logras entrar te saca del siglo con un glamuroso caderazo de Hollywood. Estás muerto en algún tiempo del siglo XX porque siete hombres calvos, desnudos y dorados con una espada que les cubre el pene te han dado la paliza del siglo al espectador desactualizado. Qué horrible final de callejón después de tantos años de relación de alcoba con el cine. Creías que TikTok era lo peor -es una red social y es China- porque firma los peores chistes en vídeo y resulta que -dicen los teóricos- es la que dicta el presente de los chavales del déficit de atención y, si no eres de ellos, te conviertes en un cadáver para el ocio abandonado en alguna parte del siglo XX mientras la marca del sonido vibrante y el vídeo vertical para teléfonos móviles define el ritmo y el tono que hay que llevar en esta veintena del XXI. La gran herencia del siglo XX es el cine y sus esfuerzos por seguir en el XXI lo han llevado a una larga temporada calamitosa. Es un arte que ha vivido siempre en el intenso estrés de tener una carísima industria y la sensación de que se juega la vida en cada paso y en cada uno de los incesantes cambios tecnológicos. ‘Todo a la vez en todas partes’ es el ejemplo práctico contemporáneo de otro momento que está en el trasfondo histórico de Babylon cuando el cine sonoro desplazó al mudo y a sus estrellas. Hace de esto un siglo y en Hollywood siguen corriendo hacia delante con la muerte en los talones.