En un lateral de mi calle, en el barrio de Can Bonet de Sant Antoni, yace una perdiz muerta desde hace una semana. Me pregunto cómo habrá llegado hasta ahí. Supongo que en algún momento le pareció ver a un lindo gatito de esos asilvestrados que dictan las leyes en la calle. Junto al cadáver hay una botellita de agua aplastada y un poco más allá la funda de un cable de recarga de móvil que llevan también un tiempo. El pasado mes de enero el Ayuntamiento anunció un plan de choque extraordinario de limpieza del barrio. Y lo hicieron. Y supongo que sacarían un buen montón de basura, porque las calles de Can Bonet, ses Païsses y Sol y Descanso, los barrios olvidados de Sant Antoni, suelen acumular todo tipo de desperdicios. Pero también se les podría haber ocurrido hacer un plan de limpieza ordinario, que se barran las calles si no a diario, sí con una cierta regularidad. He pensado en un proyecto de arte conceptual y fotografiar el cadáver de la perdiz cada día hasta que sólo quede el esqueleto. Creo que hasta que lo retiren dará tiempo a documentar todo el proceso. Y después mandar las fotos al Ayuntamiento. Me parece una forma poética de hacerles comprender que en Can Bonet es mucho más extraordinario ver a un barrendero que a una perdiz.