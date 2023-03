Mujeres cuidadoras y malabaristas

Ejemplos no faltan de mujeres que han conseguido grandes logros en la Historia de la Humanidad. Cada vez son más reconocidas gracias al movimiento feminista que les ha otorgado su merecido lugar en la sociedad. Pero no hay que minusvalorar el papel que ha desempeñado el género femenino a lo largo de los años como cuidadoras de sus hijos, de sus mayores y también de sus parejas, aunque estas últimas no tuviesen a priori el carácter de dependientes. Cuidar, olvidándose incluso de ellas mismas, ha sido la función primordial de muchas mujeres sin ningún tipo de recompensa pecuniaria. Recientemente se ha puesto en valor esa gran labor no remunerada que no requiere cualificación alguna pero sí grandes dosis de amor y empatía al prójimo. Cuidar es una tarea esencial que ha recaído históricamente en las mujeres, un pilar que ha sostenido a las familias y a todo el Estado de bienestar en el que vivimos. Cuidar es un trabajo en sí mismo a tiempo completo tan digno como cualquier otro. La diversidad de empleos que ocupan hoy las mujeres es un gran avance en ese largo camino de liberación y de respeto a lo que cada una decida dedicarse. Ahora podemos elegir si queremos ser cuidadoras, pagar a otras personas para que lo sean o conciliar haciendo malabares.