En los márgenes de la pobreza

Desde que soy madre dispongo de poco tiempo para el cine y menos para series, pero la semana pasada aproveché una siesta larga de mi hijo para ver ‘En los márgenes’, la ópera prima de Juan Diego Botto producida y protagonizada por Penélope Cruz, junto a Luis Tosar, Adelfa Calvo, Christian Checa y el propio Botto. No pude parar de llorar en numerosas escenas que mostraban el drama de los desahucios y la miseria que a veces pasa desapercibida. La pobreza no está solo en esa persona que pide limosna en la puerta del supermercado y que ya se ha mimetizado con el entorno. La pobreza está mucho más cerca. Está en ese compañero que no se toma ni un café porque no llega a final de mes. Está en esa amiga que se abriga hasta las cejas en su casa porque no puede permitirse pagar la calefacción. Está en esa familia tan simpática con la que te cruzas por la escaleras y que viven hacinados en la habitación de un piso realquilado. La pobreza no es solo ir a Cáritas a pedir una cesta de comida. Nunca he sentido la pobreza tan cerca como ahora: salarios congelados, el euríbor al alza, precios de alimentos básicos disparados y alquileres inaccesibles. No es difícil empatizar con los personajes de una ficción tan cercana a los dramas que se viven cada día.