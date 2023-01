La torpe huida hacia delante del PP

La mejor defensa, un buen ataque, ha pensado la cúpula del PP de Ibiza ante la gravedad de las irregularidades cometidas por la concejalía de Fiestas y Turismo de Sant Antoni, que ha contratado de forma sistemática a dedo a una empresa, Sonitec, cuyo dueño está vinculado al partido y es amigo de la infancia del concejal, Miguel Tur. Así que en lugar de responder a por qué el Consistorio ha pagado más de 859.000 euros a la empresa de un colega (desde 2019 y hasta septiembre) sin un mal concurso, sin pedir presupuestos a otras empresas y, en suma, sin cumplir la ley de contratos, el PP sale por peteneras y enumera en un comunicado una retahíla de supuestas fechorías del PSOE y de sus candidatos, bien mezcladas. Una burda cortina de humo que, pese al tono histriónico, no oculta los hechos, muy graves, que el PP justifica para proteger a su alcalde y aspirante a la reelección, Marcos Serra. El propio concejal ha admitido que no hizo concursos y que contrató a dedo. No se trata de opiniones de la oposición, sino de hechos, de las abrumadoras evidencias de que el Ayuntamiento ha beneficiado con dinero público a una empresa amiga saltándose toda la normativa a la torera, como ha demostrado este diario con el análisis de la documentación municipal. Un escándalo que debería llevarse por delante tanto al concejal como al alcalde. Pero el PP opta por la estrategia de embestir con el ‘pues anda que tú’, que no sirve para desviar el foco en este caso: de este modo, el PP defiende una gestión institucional basada en el amiguismo y la arbitrariedad, en la que se financia a los amigos con dinero público. Justo a cuatro meses de las elecciones locales y autonómicas es una tarjeta de visita muy poco ejemplar.