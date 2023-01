Más turismo, menos paro, más pobreza

Qué mal se nos dan las matemáticas en Ibiza. La simple ecuación ‘más turismo y menos gente en paro’ en cualquier otra parte del mundo daría como resultado ‘más riqueza’. A no ser, claro, que se trate de un país sin democracia, con algún régimen totalitario en el que la bonanza económica beneficia a cuatro y al resto, que le den morcilla (o ni eso). Pero algo pasa en Ibiza, donde tenemos libertad a raudales, incluso libertinaje, y en teoría seis décadas de turismo deberían haber dejado un colchoncito con el que ayudar a los pocos necesitados que deja una situación tan idílica, en teoría. No vale ya la excusa del covid. Esta isla ha generado riqueza suficiente para satisfacer a más de un tío Gilito pero resulta que la maldita ecuación arroja aquí un superávit de pobres; nunca había visto a tanto pedigüeño en las calles de Vila, concentrados en es Pratet y la zona de Vara de Rey y la plaza del Parque. Y en Cáritas advierten de que su situación es crítica; las subvenciones no cubren los gastos y las donaciones son escasas cuando prevén un aumento de personas sin recursos. Hay gente sin nada pero también muchos con un sueldo que no les llega para vivir con dignidad. Ahí está el drama: el coste de la vida no deja de subir y los sueldos están congelados. Es la consecuencia de la avaricia. Y no de unos pocos, precisamente...