Que el decreto urbanístico del Govern haya declarado rústicos los suelos urbanos no consolidados, los falsos rústicos, de Sant Josep y Sant Antoni. Además, este cambio supone que los afectados no van a tener derecho de indemnización. El Ayuntamiento de Sant Antoni había intentado salvar in extremis los urbanos no consolidados de sa Talaia Norte, Bosc d’en Frit y Bahía de Sant Antoni en un pleno extraordinario el 30 de diciembre de 2021. El Consell de Ibiza pidió al Govern una prórroga para poder regular los urbanos no consolidados pero el Ejecutivo balear no se la concedió.

El escaso ambiente navideño en Formentera, que se queda vacía en estas fechas ya que gran parte de sus residentes aprovechan, sobre todo a partir de Navidad, para viajar. Ahora mismo solo quedan abiertos nueve establecimientos, cafeterías y restaurantes, en toda la isla. Solo el Mercat de Nadal, con sus pocas casetas, registra cierta animación. La actividad no será apreciable en Formentera hasta que no comience el curso escolar.