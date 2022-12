llama la atención

La determinación de los estudiantes del IES Xarc de Santa Eulària, que han decidido salir a la calle para protestar ante la deficiente situación en que se encuentran las instalaciones del centro. Es de admirar que sean los alumnos los que se pongan a la cabeza de las exigencias para mejorar la seguridad del instituto y darle un impulso así a la calidad educativa. No es de recibo que, tras años de avisos, el centro presente agujeros en los techos por las goteras, lamas metálicas que se desprenden, puertas que no cierran o persianas que se caen a trozos. La conselleria de Educación debe ponerse manos a la obra cuanto antes para solucionar estos problemas.

El enfrentamiento entre el Cosell de Ibiza y la conselleria balear de Asuntos Sociales por el tema del traspaso de los datos de menores al Defensor del Pueblo. En un asunto tan sensible como este conviene que las administraciones se entiendan y que no se tiren los trastos a la cabeza en público. La consellera Fina Santiago no debió lanzar la primera piedra en este caso.