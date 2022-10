Han passat moltes coses des que Diario de Ibiza va recuperar els seus premis l’any 2018. La nostra societat ha viscut una transformació forçada i inesperada amb la imposició d’una dura prova que ha evidenciat i posat en valor la resiliència, la capacitat empàtica i la generositat de les persones d’Ibiza. Ha set necessari afrontar-la amb molta feina, responsabilitat i positivisme i amb la col·laboració de moltes persones i grups socials que han treballat i treballen per al desenvolupament col·lectiu, cosa que ha permès aconseguir grans fites.

Aquest any, el degà de la premsa balear reconeix Fanny Tur, per la seua infatigable feina en la promoció cultural; totes les persones que integren Botánico Tecnológico, com a iniciativa empresarial, i l’Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social, per la seua acció social.

Amb aquests premis honram directament l’amor a la cultura, el respecte al nostre entorn natural i la salut i inclusió social

Amb aquest premis individuals i col·lectius honram indirectament l’amor a la cultura, el respecte al nostre entorn natural i la salut i inclusió social, eixos fonamentals que s’han de cuidar per caminar amb certesa cap a una societat justa i saludable. Es premien persones modèliques que, per la seua professionalitat i entrega condensen la millor essència del nostre poble. Estiguin o no vinculats al nostre municipi, són referents en assumptes tan cabdals per a Santa Eulària des Riu com la cultura, la promoció econòmica i l’associacionisme, perquè servir i estar al costat de les persones és la nostra raó de ser. Hem conjugat sempre la feina d’entitats socials, culturals i esportives amb iniciatives pròpies, obrint espais i creant eines per a una societat més justa i conscient com exemplifica, per citar només una proposta, el nostre ambiciós Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats que iniciàrem fa tres anys amb el suport de diferents associacions, entitats i l’entramat empresarial de les nostres cinc parròquies.

Els premis Diario de Ibiza permeten que noms com els de les persones que avui reben el guardó quedin inscrits en la nostra història perquè puguin ser guies imitables per als joves i admirats i vanagloriats pels més grans. Persones de talent, feina i voluntat que ens mostren el camí per aconseguir un món millor. Moltes gràcies!

La meua més sincera enhorabona a les persones premiades i a Diario de Ibiza.