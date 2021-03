De los disparates cometidos por no pocos alcaldes, incluido el de Ciutat, al aplicar la ley de memoria histórica se puede sacar sangre, pero no tanta. Ya de entrada, es la propia ley la que resulta disparatada porque lo peor que cabe hacer con una barbarie cometida por cualquier dictador de turno es relegarla al olvido. Hitler, Mussolini, Stalin y Franco fueron autores de crímenes que jamás deberíamos dejar que se nos borraran de la memoria pero, aunque quisiéramos hacerlo, con cambiar el callejero completo no bastaría ni por asomo. Haría falta reescribir la Historia negando que ocurrió lo que ocurrió, como a veces se intenta hacer. Y ya sabemos lo peligroso que es adentrarse por ese sendero aunque sólo sea por la advertencia de Santayana acerca de lo que les espera a los pueblos que olvidan su pasado: quedan condenados a repetirlo una y otra vez.