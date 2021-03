Turime de masses i decreixement turístic

És probable que amb el temps disminueixi la cultura d’un sol ús i fins i tot que el nivell de consumisme desmesurat baixi, però, insistesc, les ciutadanies de les societats avançades, sobretot les del nostre voltant, totes elles superpoblades, voldran seguir satisfent una de les seves necessitats quasi bàsiques com és ara viatjar i conèixer món, conseqüentment, les masses seguiran envaint les destinacions turístiques per tot arreu encara que passin dos o tres anys per arribar a les xifres d’abans de la pandèmia, sempre que, evidentment, aquesta hagi deixat de ser letal i que la confiança s’hagi establit de bell nou. Així ho deu haver entès el màxim responsable de Ryanair quan s’ha atrevit encomanar, en plena crisi, cent cinquanta avions nous a la companya Boeing.

Aquí, a l’arxipèlag, mentre les zones turístiques i els seus negocis anhelen fervorosament sortir de la greu desolació que els està conduint a la ruïna, van apareixent opinions i comentaris sobre la necessitat de decréixer l’activitat turística perquè és preferible potenciar altres sectors per tal que el monocultiu turístic no sigui un perill en si mateix pel conjunt de l’economia i perquè no es rompi l’equilibri dels fràgils i limitats recursos bàsics de les illes.

Aquesta és una temàtica recurrent i seria desitjable que promotors i detractors del turisme se seguessin a una taula en la qual totes les teories s’analitzassin de debò sense prejudicis ni sectarismes. Fa massa temps que s’escolta la cantilena sobre més o menys turisme i pel bé d’aquest i del conjunt de l’economia és inajornable que les institucions públiques i privades, mancomunadament, afrontin de forma definitiva la qüestió i consensuïn un pla estratègic de desenvolupament econòmic integral amb un concret full de ruta d’actuacions per definir el paper que ha de jugar el turisme en el sistema econòmic de la comunitat. El turisme, agradi o no, és inevitable. Aprofitem els seus avantatges i minorem els seus inconvenients. El resultat pot ser una palanca definitiva per un harmoniós desenvolupament econòmic i social de les nostres illes.