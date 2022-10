Aunque Álex García (Tenerife, 1981) asegura que disfruta más "haciendo personajes luminosos", últimamente le estamos viendo en papeles bastante oscuros. Le ha pasado en 'Un asunto privado' (Prime Video), 'Sagrada familia' (Netflix) y ahora en 'El Inmortal' (Movistar Plus+), donde interpreta al líder de los Miami, la banda que controlaba el tráfico de la cocaína en el Madrid de los años 90.

¿Qué sabía de los Miami?

Poco, porque yo llegué a Madrid con 17 años, en 1999, y correteaban algunas noticias sobre la banda. Así que cuando me ofrecieron el personaje me puse a buscar en internet.

Cada capítulo de la serie advierte que «todas las situaciones y personajes han sido ficcionados». Pero el suyo, José Antonio, está inspirado en una persona concreta, Juan Carlos Peña, el líder de la banda.

Desde dirección y producción se decidió que íbamos a hacer nuestra versión del personaje. Lo importante era contar bien la historia y que cualquier aportación exterior que tuviéramos no frenara la estructura de la serie, que desde el principio era muy potente.

En la serie luce una buena cantidad de tatuajes. ¿Todos son suyos?

Ninguno. La cara también me la ajaron un poco. Se trabajó con algunos detalles que dieran cierta oscuridad y dureza al personaje.

José Antonio es un personaje con muchas caras: ejerce casi de padre de sus hermanos y luego, en cambio, provoca terror entre sus enemigos y en algunos de sus aliados.

Mi trabajo es entender a los personajes que interpreto y aquí me costaba mucho entenderle sin juzgarle. Había que ir tirando de los hilos, y casi siempre las respuestas están en la infancia, en las relaciones que has tenido, en la familia en la que te has criado...

La serie pone a menudo el foco en la historia familiar de su personaje, en la difícil relación que mantiene con alguno de sus hermanos.

A mí una de las cosas que más me gustó de la serie es cómo se metía a contar partes de los personajes que normalmente no se cuentan, como las relaciones familiares, su día a día con su pareja, con sus colegas, las cosas más pequeñas.

En 'El Inmortal' vemos peleas, palizas y sangre. ¿Nos escandalizamos menos al ver la violencia en la pantalla que las escenas de sexo?

Yo creo que, desgraciadamente, ya no nos escandalizamos por nada. Nos hemos acostumbrado a verlo todo a través de una pantalla y se nos olvida que eso que llamamos ficción muchas veces es realidad y empezamos a no empatizar. Yo prácticamente no veo tele y así me voy sanando de esa frialdad que poco a poco hemos ido construyendo entre todos.

¿No le gusta ver la competencia?

No veo la tele más comercial. Series y películas sí que veo y me encanta ver el trabajo que hacemos en España.

'El Inmortal' nos muestra cómo comenzó su personaje la vida delictiva, cómo tuvo que matar para salvarse. ¿No lo está justificando?

No lo justifica, son las elecciones que toma él. Cada situación que vivimos nos da la posibilidad de elegir qué queremos hacer y las de José Antonio le van llevando cada vez a un lugar más oscuro y más alejado de su corazón. Esa es una de las cosas que nos explica la serie.

¿No da respeto hacer un personaje como este? Porque hasta hace poco hemos leído noticias sobre las actividades de los Miami, y a saber si les gusta la serie o no.

Hace siete años rodé la película 'Kamikaze' y, aunque era una comedia, se trataba de un terrorista suicida. Ahí aprendí que no puedes trascender más de lo que estás haciendo porque, si no, nos volveríamos locos.

"Disfruto mucho más haciendo personajes luminosos"

En sus inicios hacía de galán y ahora le tocan tipos más chungos. ¿Nota que han cambiado los tipos de personajes que le dan?

Yo creo que está cambiando más la ficción que mi tipo de personaje, porque estoy viendo series constantemente y noto que, desgraciadamente, es la temática que más gusta: personajes oscuros, con un pasado atormentado, que son los tiempos que estamos viviendo. Yo, la verdad, disfruto mucho más haciendo personajes luminosos y más cotidianos.

Pensaba que los actores preferían interpretar personajes lo más alejados posibles de ustedes.

A la hora de actuar sí, porque te dan la posibilidad de vivir algo que no experimentas en tu día a día pero yo ahora mismo prefiero contar historias más bonitas.

Empezó con 13 años como reportero en la tele canaria y a los 18 debutó en 'Compañeros'. ¿Siempre tuvo claro que lo suyo era el 'show business'?

Lo que tenía claro es que me gustaba contar historias. Para mí ha sido una ventaja poder conocer la profesión desde pequeño y no entrar en las trampas que constantemente nos plantea. Empezar tan pequeño me quitó muchas cosas, transformó mi infancia porque después del colegio me iba a trabajar, pero me ha dado toda la experiencia que tengo.

¿A qué trampas de la profesión se refiere?

Al reconocimiento. La profesión, constantemente, te está haciendo creer que eres alguien que no eres, porque ese personaje que la prensa intenta construir a través de nuestras entrevistas realmente no siempre tiene que ver con la realidad. Eso se puede convertir en una trampa si empiezas a trabajar solamente para darle placer a esos comentarios en lugar de escucharte a ti y decidir qué es lo que quieres hacer en cada momento.

Ha dirigido algún corto y un documental. ¿Tiene más en mente?

Sí. Acabo de dirigir el videoclip de un grupo canario, Guineo. Disfruto mucho dirigiendo, produciendo, levantando proyectos. Como llevo desde tan joven trabajando en esto, voy queriendo dar pasos y ahora me apetece ser yo el que cuenta la historia.

¿Por qué nunca se ha reservado un papel en los proyectos que ha dirigido?

Lo veo complicado. Cuando dirijo me gusta ayudar a los actores y al equipo. Si estoy también metido dentro, es demasiado lío.