El hijo de Kiko Matamoros, Diego, está pasando por un momento de salud bastante complicado tras haber sido diagnosticado con espondilolistesis degenerativa en 2023. Fue el propio Diego Matamoros quien, a través de sus redes, explicaba las consecuencias de su dolencia: "Empiezo con un dolor bastante complicado".

A esta enfermedad degenerativa este año se sumaba su separación de Marta Rimbau.

Esta semana, Diego Matamoros volvía a entrar en quirófano el mismo día que su ex Marta anunciaba su embarazo. Diego, que en 'Supervivientes' dejó claro que la mayor preocupación de su hermana Laura son sus hijos, compartió en su perfil de Instagram la intervención a la que le sometieron que le ayuda a combatir el dolor con el que convive a diario. "Hoy me ha tocado pasar por chapa y pintura, últimamente he convivido demasiado con mi amigo el dolor, como siempre infinitas gracias @dabejon9394 por hacer de mi vida algo más fácil. ❤️💪", escribió el hijo de Kiko Matamoros junto a la imagen de su intervención. La enfermedad que padece Diego Matamoros es una espondilolistesis degenerativa, una dolencia que le causa "crisis paralizantes" que le impiden moverse. El joven se trata con medicación y ejercicio y con diferentes intervenciones quirúrgicas en la columna a las que suele someterse cada dos o tres meses como en esta ocasión.

No sabemos si Diego Matamoros está recibiendo el apoyo de su padre Kiko en estos momentos, ya que la relación entre ambos ha pasado por muchos altibajos.

Su infancia y adolescencia fue complicada, aunque Diego sigue guardando buenos recuerdos. Y aunque no conserve ninguna fotografía de sus años más tiernos, tema del que nunca ha querido hablar ni explicar el motivo, a pesar de todas las mudanzas que ha realizado a lo largo de sus 37 años de vida, Diego guarda un recuerdo muy especial de su padre. Un regalo que este le hizo en 1998, mismo año en el que se separó de su madre. Tras mostrarlo y contar qué significa y qué ha supuesto para él este presente, Diego enseña el significativo mensaje que su padre le escribió y que adjuntó hace ya 25 años junto a aquel especial regalo.