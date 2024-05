Sobrepasada por las críticas y la presión mediática que la rodea desde que comenzó 'Supervivientes', Ana Herminia ha tomado una drástica decisión: alejarse de la televisión y no volver al plató del reality, dejando a Ángel Cristo Jr. sin su principal defensora.

Una 'retirada' para cuidar su salud mental que no quiere decir que la venezolana haya desaparecido de nuestras vidas, ya que a pesar de su intención de permanecer en un segundo plano ha hecho nuevas y explosivas declaraciones a 'TardeAR', aclarando por fin qué tipo de relación tuvo con Finito de Córdoba.

"No merece la pena"

"Le conozco cuando tengo 17 años, yo era una niña preciosa. No puedo negar que hubiese un tonteo, pero cuando se dio cuenta de que era virgen, hizo una 'espantá'. No puedo afirmar que ha habido una relación porque no la ha habido. Cuando él quiso entrar a matar le dije 'soy virgen' y el otro 'espantá', y ahí quedó" ha confesado, dejando claro que a Juan -verdadero nombre del marido de Arantxa del Sol- "no le voy a vender en la vida". "Esto no me merece la pena" ha zanjado.

Unas comentadísimas declaraciones tras las que Finito ha reaparecido en 'La Lastrilla', en Segovia, donde ha toreado junto a Ortega Cano, Emilio de Frutos y Jorge Oliva. Muy serio, y sin el apoyo de la modelo -que desde que fue expulsada del reality todavía no ha asistido a ninguna corrida- el diestro ha hecho oídos sordos a lo que ha contado Ana Herminia, dejando en el aire si es cierto que quiso tener relaciones con ella pero se echó atrás al descubrir que era virgen.

Una actitud con la que Finito ha revelado que su postura sigue siendo la misma, y no es otra que mantenerse al margen del polémico paso de Arantxa por 'Supervivientes' y de las especulaciones acerca de su 'relación' con la novia de Ángel Cristo Jr.

Sin embargo, y a pesar de su silencio ante las cámaras, el torero se ha mostrado de lo más atento y cercano con sus seguidores, y con Ortega Cano, con el que ha protagonizado un cariñoso reencuentro en el callejón demostrando la buena relación que tienen.