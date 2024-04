Tras varios días en los que la actualidad dejaba de lado a Bertín Osborne, vuelve a estar en el foco mediático. Los rumores de retiro de Bertín Osborne llevan sonando con fuerza desde hace tiempo. El cantante no está atravesando por su mejor momento, con varios temas comprometidos en su vida privada, problemas de salud y aplazamiento de conciertos. Envuelto en plena polémica por la paternidad del hijo de Gabriela Guillén, parece que ahora podrían perdonarse por el bien del pequeño.

Respecto a la salud, unos problemas leves le obligaron a aplazar hasta en dos ocasiones un concierto que tenía previsto. A todo esto, hay que sumar las declaraciones que hizo recientemente, levantando rumores de que se estaba planteando retirarse de la vida pública. Sin embargo, Luis Pliego, director de la revista Lecturas, ha dado una exclusiva que desmentiría todo lo anterior.

En su último concierto, Bertín dejó claro que la música es lo que le sigue haciendo feliz. En cambio, el mundo de la televisión ha terminado por cansarle. "La tele no me divierte tanto como los escenarios", confesaba ante sus seguidores, y añadía una expresión tan española como rotunda para describir lo que siente ahora mismo por este medio. "Hasta los huevos". Su declaración en el espectáculo se cerró, tranquilizando a sus seguidores musicales y asegurándoles que va a continuar sobre los escenarios. "Seguramente seguiré haciendo música, cantando, que es lo que más me divierte".

A punto de cerrar su participación

Estas declaraciones contrastan con la información que dio en TardeAR Luis Pliego. Este asegura que, pese a lo que afirma, la realidad es todo lo contrario. El cantante estaría preparando su regreso a la televisión. "Me llamó la atención estas declaraciones diciendo que se iba a retirar de la tele cuando está a punto de cerrar su participación como gran estrella de la próxima edición de un reality de cocina", asegura el director.

La reacción de sus compañeros de plató no tardo en llegar, con algún comentario en tono de humor que recordaba el paso de Bertín por su programa En la tuya o en la mía. "Pero si no sabe cocinar". Pliego, amplió la información señalando que su aparición en dicho concurso de cocina, no lo haría en solitario, sino acompañado por su hija Alejandra.

"Ha impuesto que su hija Alejandra esté en el casting, entiendo que es para que le eche una mano en los momentos en que él no se apañe con la vitrocerámica, porque os recuerdo que no sabía ni encenderla". Un comentario con el que cerró el tema, no sin antes afirmar que las negociaciones estaban más que avanzadas entre el cantante y el programa.