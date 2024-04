El fichaje de David Broncano por TVE ya es una realidad. El miércoles 10 de abril, el Consejo de Administración de RTVE dio luz verde a este movimiento para adaptar 'La Resistencia' en el access prime time de La 1, donde pasará a competir con 'El Hormiguero' de Antena 3. Y durante la noche de ayer, el presentador bromeó en un par de ocasiones sobre su nuevo rumbo profesional.

La primera de sus indirectas llegó apenas unos minutos después de comenzar el programa, todavía en Movistar Plus+. "No sé qué hay ahora", aseguró Broncano antes de enterarse de que Ernesto Sevilla estaba a punto de entrar en escena: "Me llevo una alegría increíble. Muchas gracias por ocultarme lo que pasa en el programa". "No, no te lo ocultamos, te lo contamos todos los días pero no lo miras", le espetó Ricardo Castella al presentador: "Está todo en un e-mail, no está oculto".

"Ya, pero es que hoy he tenido mucho jaleo", aseguró Broncano, que ayer se convirtió en el protagonista televisivo del día después de que, tras semanas de polémica, finalmente saliera adelante su fichaje por la televisión pública.

Aunque ese comentario pasó desapercibido en un primer momento, más adelante estuvo a punto de mencionar de forma directa a TVE. Ocurrió durante la entrevista a Adriana Torrebejano y Carlos Areces, que acudieron al late night para promocionar 'Muertos S.L.'.

Además, la actriz también comentó que acaba de finalizar otro proyecto del que todavía no puede desvelar muchos detalles. "¿Para Antena 3? ¿Telecinco?", le preguntó Broncano: "Televisión... ¿Canaria?", añadió lentamente, dando pie a que una persona del público soltara un sonoro "¡uy!" por haber estado a punto de pronunciar "Televisión Española". "Al palo, eh. Casi, casi", bromeó el presentador.