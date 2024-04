Lydia Lozano se presentaba como el fichaje estrella del programa Mañaneros, presentado por Jaime Cantizano que se ha asentado en las mañanas de TVE. Después de su paso por Sálvame y su participación en el documental de Netflix, "Sálvese quien pueda", Lozano escogía este proyecto para continuar su carrera televisiva y los espectadores se mostraban muy contentos por volver a tener a la colaboradora con ellos.

Baila como puedas sigue la línea de Bailando con las estrellas y ha intentado reunir a un elenco de estrellas para asaltar las audiencias. Álvaro Muñoz Escassi, Ana Guerra, Fabiola Martínez, Jaime Astrain, Lydia Lozano, Maestro Joao, Nicolás Vallejo-Nágera y Sabrina Salerno, son los concursantes de esta edición. Un grupo variado y espera dejar momentos memorables.

Muchos de los espectadores tienen su mirada puesta en Lydia Lozano, ya que es una de las concursantes que más juego pueden dar en el programa. Sin embargo, como ha adelantado Lecturas, Lozano no estará en todos los programas, puesto que una lesión en las costillas le ha mantenido alejada de la actividad física durante un tiempo. Esta noticia ha pillado de imprevisto a seguidores y al propio programa, que ha tenido que buscar en poco tiempo a una sustituta.

Ya hay nombre

Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey y hermana de Ángel Cristo Jr. será la encargada de ocupar el hueco que deja Lydia Lozano. El debut de Baila como puedas no ha sido el esperado, cosechando cifras muy bajas. Apenas 7,1 % de share y 528.000 espectadores de espectadores que confirman el fracaso rotundo de otro concurso de TVE.

Lydia Lozano rompe a llorar

Que Lydia Lozano es de lágrima fácil lo saben todos los seguidores de los principales programas televisivos de España. Lo que pocos se imaginaban es que se echaría a llorar tras recibir su mejor valoración en Baila como puedas.

La periodista y Javi Vacchiano, su pareja de baile, protagonizaron una enérgica actuación al ritmo de Bloody Mary, de Lady Gaga. Además, lo hicieron vestidos de Miércoles Addams y Pugsley. Yolanda Ramos y Beatriz Luengo quedaron completamente boquiabiertas. "Sé que tienes problemas de espalda", comenzó a valorar Norma Duval a Lozano. "Tienes que seguir mejorando, aunque has estado fantástica", le felicitó. "Has interpretado un papel. Has sido una actriz y te has tenido que mover lo justo, pero estabas en tu sitio" añadió Duval.

Yolanda Ramos también le dedicó unas bonitas palabras, aunque señaló algo concreto. "Te veo muy cansada, aunque has estado genial", le dijo. Lydia comenzó a llorar y Javi le defendió: "Ha pasado una mala semana".