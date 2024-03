Rosario Mohedano ha vuelto a sentarse en un plató de televisión. Tras casi 8 años de ausencia, la sobrina de la inolvidable Rocío Jurado ha lanzado un nuevo single, compuesto y producido por ella misma, que ha presentado en el plató de 'Y ahora, Sonsoles', en Antena 3.

En su entrevista con Sonsoles Ónega, la cantante repasó sus comienzos artísticos de la mano de su tía y habló del importante pilar que su pone para ella su familia, incluyendo a sus padres y por supuesto su marido y sus hijos. Además, recordó en clave el calvario que sufrió por parte de 'Sálvame', que se cebó con ella durante años cuando entró de lleno en la prensa del corazón y su madre, Rosa Benito, fue colaboradora del espacio.

"Intentaron desacreditarme como profesional. Fui machacada durante mucho tiempo en otra cadena. Fue muy duro y me injusto. Tuve que aguantar mucho. La impotencia me pudo llevar por otros derroteros pero me concentré en mi música. Me hicieron mucho daño, fue una época muy complicada", aseguró. El espacio de Telecinco llegó a traspasar todas las líneas rojas con ella, llegando a publicar un documento privado de su marido, por lo que llegaron a los tribunales. La productora aceptó su culpa e indemnizó a la cantante para evitar el juicio.

Sobre la prensa rosa en general, asume lo que supuso que en un momento dado decidiera meterse en el negocio y cobrar por asistir a los programas: "Siento que a la prensa le interesaba más lo que pasaba en mi casa. Y lo acepto. Decidí no callar pero acabé entendiendo que con quien no quería entender, era imposible".

En las últimas semanas, volvió al primer plano de la actualidad tras la detención de Antonio Tejado, padre de su hijo mayor, tras verse supuestamente implicado en el robo con violencia a su tía, María del Monte, en su propia casa. Rosario Mohedano confesó que aunque recibió la llamada de los medios para ofrecerle entrevistas pagadas para hablar de la cuestión, las rechazó todas. Ahora ha accedido a sentarse sin caché para hablar de su nuevo trabajo musical.

Por último, la artista desveló en Antena 3 que durante años tuvo que que luchar contra viento y marea para lograr seguir trabajando en el mundo artístico, su auténtico sueño desde niña, teniendo que realizar todo tipo de trabajos: "He trabajado en gasolineras, en restaurantes y vendiendo productos casa por casa. Soy una mujer inquieta. Pero la música siempre iba conmigo ahí donde iba".