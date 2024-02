El caso de Antonio Tejado continúa llenando minutos de televisión. Gaby Sánchez, exnovia del sobrino de María del Monte, acudió ayer de nuevo al plató de 'Y ahora Sonsoles' para dar nuevos detalles sobre su relación con él. No obstante, uno de los momentos más llamativos de la entrevista lo protagonizó Sonsoles Ónega, que recibió en su teléfono un contenido inesperado.

Para sorpresa de los colaboradores, la presentadora interrumpió la conversación con su invitada para compartir lo que acababa de ocurrirle. "Yo, de verdad...", empezó a decir mientras interactuaba con su móvil para, seguidamente, desvelar que le había llegado "un vídeo de contenido +16 de Antonio Tejado".

"¿Y te lo han mandado a ti, ahora?", preguntaba sin dar crédito Beatriz Cortázar, a lo que Sonsoles respondía con un "ahora mismo". "¿Con alguna mujer conocida?", insistía la tertuliana ante la presentadora del magacín, que prefería no dar demasiados detalles sobre lo que acababa de ver: "No lo sé. Solo hay pechos y cosas".

"Pero vamos a ver. ¿En qué país vivimos?", se preguntó la periodista antes de subrayar que no pensaba reenviar el mensaje porque, tal y como recalcó, "la difusión" de un vídeo sexual "es delito". "Cuando le he dado a play y he visto todas las cosas... ¡Me he asustado!", aseguró Sonsoles mientras se santiguaba para ponerle un toque de humor al asunto.

Para evitar cualquier tipo de problema, la presentadora de Antena 3 optó por eliminar al instante el vídeo en cuestión de su teléfono móvil. "No lo distribuyo. Es más, lo voy a borrar", aseguró mientras lo eliminaba: "En este país vivimos. Tengan mucho cuidado cuando cierran la puerta de una habitación, no digo más".