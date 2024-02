Michael Jackson, Nino Bravo, Whitney Houston o Rocío Jurado. Estos grandes artistas que se han mantenido en el corazón de millones de seguidores en todo el mundo siguen siendo las más grandes referencias en el mundo de la música. Y a todos ellos se les puede volver a ver sobre un escenario gracias a Tu cara me suena. El concurso musical en el que celebridades recrean los mejores temas de la historia de la música regresa por todo lo alto.

Después de una décima edición que se llevó la triunfita Míriam Rodríguez, la vuelta del programa se ha hecho de rogar. Todavía faltan por confirmar un par de concursantes con los que cerrar los protagonistas, pero por los nombres que hay actualmente, se prevé una edición muy emocionante y repleta de grandes actuaciones.

Hablando de música y de Operación Triunfo uno de los primeros concursantes en ser anunciado fue David Bustamante, el cántabro será uno de los mayores reclamos del programa. Su versatilidad y capacidad vocal serán difíciles de igualar para el resto. Dieciséis años después de que Bustamante pisase la Academia, Raoul Vázquez entraba en ella como concursante de OT 2017.

El catalán le pondrá las cosas difíciles a Bustamante, siendo otro de los participantes de esta edición. Y si hay que hablar de versatilidad, Supremme de Luxe no puede faltar en la conversación. La actriz y presentadora de Drag Race España: All Stars será la tercera integrante. Pero Tu cara me suena no es solo un programa de música, el humor también es muy importante.

Entre el grupo de concursantes de cada edición siempre ha habido unos cuantos que le han dado ese toque gracioso y que engancha con el público. Valeria Ros y Miguel Lago aportarán ese punto, al igual que Raquel Sánchez Silva, que también participará este año en el concurso. Una mezcla de estilos que divertirán a los espectadores.

El último en anunciarse mezcla la parte humorística con la televisiva. El presentador Juanra Bonet pone la guinda al grupo y será otro concursante a tener en cuenta. Todavía quedan dos plazas por llenar y son muchos los nombres que suenan. Tampoco se descarta que un hueco sea para una pareja, como se ha visto en ediciones anteriores con los Gemeliers o los Moranco. Habrá que esperar y estar atentos a las noticias.