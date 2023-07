Raúl es un joven madrileño que viene a 'First dates' en busca de una chica "bonita" para poder compartir experiencias. El soltero, nada más entrar por el restaurante de 'First dates', ha aprovechado la oportunidad para ver a Laura Boado, de la que ha destacado sus grandes ojos. Tras este primer flirteo con la camarera, el madrileño ha conocido a su cita.

Todo iba de maravilla hasta que los celos se convirtieron en los protagonistas de su cita. Keissy confesó fuera de cámaras venir en busca de un chico leal. El soltero tenía el mismo objetivo, sin embargo, la joven no tuvo piedad culpando a los hombres como causantes de este srntimiento: "Los celos los hacen ustedes mismos".

La decisión final también ha estado protagonizada por los celos. Por su parte, Keissy admitió haber atacado a ambos sexos. Por otro lado, Raúl no dudó en aceptar una segunda cita más amistosa, pero la respuesta de la joven no pudo ser más contundente: "Yo no quiero una segunda cita, porque no he venido buscando una amistad".