'Pasapalabra' es uno de los concursos de televisión más queridos por los espectadores. Las audiencias lo demuestran, así como la participación masiva que arrastra en las redes sociales y en los salones de muchos hogares. ¿Sin embargo, es igual de apreciado por el público que acude al plató de Antena 3? Al parecer, no todo es tan bonito y familiar en el programa que presenta Roberto Leal: una mujer que acudió a la grabación del concurso asegura que recibió un trato "denigrante" por parte de la organización.

El concurso se emite de lunes a viernes de 20 horas a 21 horas, pero eso no significa que se grabe cada día. Todo lo contrario, se registran varios capítulos de una tacada en jornadas maratonianas. No es algo exclusivo de 'Pasapalabra', sino que así funcionan casi todos los programas de televisión que no se emiten en directo. Los participantes se cambian de ropa y peinado entre sesiones y listo. En cambio, el público es el mismo y aguanta una ristra de horas.

"Nueve euros por 13 horas" en el plató

Una de las fans del programa que decidió pasar el día en Antena 3 se arrepiente de haber aplaudido sin parar por cuatro duros. Asegura que le han pagado "solo 9 euros por todo un día de 13 horas entre que salí de casa y volví para comer un bocadillo y ya", indica 'La Nueva España', medio de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este diario. Su nombre no ha trascendido, pero sí su enfado.

El público representa una parte fundamental de los programas de televisión, muestra de ello es la sensación de desolación cuando la pandemia impidió contar con él. En 'Pasapalabra' no fue menos, así que quizás Antena 3 debería replantearse mimar un poco más a sus fans.