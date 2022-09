Antena 3 ha presentado de forma oficial 'Joaquín, el novato', su novedosa apuesta en el ámbito del entretenimiento para el prime time semanal de la cadena. En una rueda de prensa realizada esta tarde en Madrid con el futbolista presente, sus responsables han querido compartir todos los detalles sobre el formato de entrevistas, que supone el debut del jugador del Betis como presentador.

Carmen Ferreiro, director de Entretenimiento de Atresmedia, ha resaltado el trabajo realizado por Joaquín y la productora Proamagna, al frente de otros espacios de entrevista como 'Mi casa es la tuya': "Quiero alabar la profesionalidad de Joaquín y de la productora, que es experta en este tipo de formatos", ha expresado.

Pablo Carrasco, responsable de la productora, ha querido recalcar la dificultad que ha conllevado sacarlo adelante: "Han pasado tres años desde que empezamos a desarrollar este proyecto y uno desde que estamos grabando. Hemos conseguido un nivel de invitados muy bueno, algo complicado con un programa nuevo. Joaquín hubiera podido hacer lo que hubiera querido y nos eligió a nosotros", ha reconocido.

También ha estado presente Javier Ruiz, su director: "este programa es un regalo para todo aquel que le guste la tele. No ha sido un formato fácil. Pero en cuanto hicimos claqueta se hizo la magia. Ha tenido la capacidad de ganarse la confianza de los entrevistados y de mejorar cualquier idea de guion. No es un programa de humor, pero el sentido del humor lo impregna. Tiene una parte de entrevista, de talent y de reality. Pero no es un formato que busque el chiste por el chiste. Cuando él se mete en una profesión se mete de verdad, ha sido una inmersión real".

Joaquín, el protagonista del programa, también ha querido compartir sus impresiones y agradecer la confianza depositad en él: "Gracias a Carmen de Atresmedia, a Pablo y a Javi de Proamagna. Es un formato que hemos disfrutado en cada momento. Yo no soy presentador, soy futbolista. Quiero que me veáis como un novato, con mis virtudes y mis defectos. Tenía un guion que me tenía que estudiar porque aunque la improvisación funciona muy bien, los guiones me daban seguridad y así podíamos aprovechar al máximo al invitado".

El futbolista del Betis se ha mostrado orgulloso de la propuesta y del resultado: "Esta oportunidad que se me ha presentado es maravillosa. Solo con que una persona sonría un poco y le podamos sacar de sus problemas, me doy por satisfecho. He sudado mucho pero hemos tirado hacia adelante. Lo pasé mal con Vicente Vallés, fue la primera vez que deseaba que terminara. He pasado por momentos complicados pero lo he disfrutado