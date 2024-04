Paula Echevarría y Miguel Torres forman una de las parejas más espectaculares de la crónica social. Fue en el año 2018 cuando Paula y Miguel oficializaron su relación, aunque ya se conocían de antes, cuando protagonizaron el videoclip de la canción de 'A contracorriente' de Bustamante. Sin lugar a dudas, la pareja se encuentra en uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. Ambos siguen demostrando su amor en redes, derrochando complicidad en sus apariciones públicas.

En el año 2020 anunciaron que estaban esperando su primer hijo en común. Miki, que acaba de cumplir tres años, llegó doce años después de que Paula Echevarría se estrenase en la maternidad con el nacimiento de Daniella, su hija con Bustamante.

Una de las preguntas que siempre les hacen los periodistas a la pareja es si tienen planes de boda.

Por qué Paula y Miguel no quiere casarse

Hace ya un tiempo que ambos explicaron que sus vidas habían evolucionado y que para ellos el matrimonio no era importante. Paula ha dicho en más de una ocasión que no se lo plantean porque los dos han pasado ya por ello y le dan "la importancia justa". "Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio. Si quiere hincar rodilla ya puede ir poniéndose la rodillera", comentó hace unos años la actriz.

Por su parte, Miguel Torres opinaba lo siguiente sobre el matrimonio: "Está anticuado eso ya, no es prioritario. Lo importante es lo que uno forma no el título en sí. Cada uno hemos tenido nuestras experiencias pasadas y ahora tenemos otra experiencia y creo que la máxima unión que puede tener una pareja es un niño y estamos muy felices".

Y de igual forma se expresaba la propia Paula Echevarría en los Premios Laureus hace unos días: "No hay mayor unión que un hijo" y que por eso no sienten que necesiten casarse para dar un paso más en su relación.