De entre todos los participantes de todas las ediciones de Gran Hermano hay uno que fue muy querido y que poco se sabe actualmente de él, el asturiano Fran García.

La segunda edición del famoso programa de Telecinco tuvo una ganadora oficial, Sabrina Mahi y un ganador 'moral', Fran, que consiguió llegar a las galas finales sin apenas esfuerzo, con su carisma y desparpajo.

El joven Fran entró casi sin querer por la curiosidad de saber cómo era un casting de Telecinco y la posibilidad de conocer a mujeres, una de sus grandes aficiones. Contra todo pronóstico, este ganadero extremeño entró al programa con 34 años, y pronto se convirtió en uno de los personajes más aclamados por la audiencia. Proveniente de un pueblo de Extremadura, Barcarrota, donde sigue viviendo, puso de moda de nuevo el albornoz a modo de bata para ir por la casa. De hecho, tras acabar la serie, subastó varios de ellos para aportar a causas benéficas.

Crítico con GH

Por ejemplo, en 2011 relataba al medio Hoy que la producción de Gran Hermano también tiene cosas malas como él mismo aseguraba al admitir que "no son cumplidores con lo que dicen", refiriéndose a los detalles de su premio, una vuelta al mundo. A pesar de ello, decía: "No me sentí engañado porque para entrar en Gran Hermano había que firmar un mamotreto de papeles. Te meten en una sala con un abogado para discutirlo. Yo no consulté nada porque pensé: 'No creo que me vayan a fusilar ni nada'. Pero una cosa que había firmado y que no sabía, por ejemplo, y que me di cuenta cuando fui a cobrar las primeras perritas, era que se llevaban el 40% de cada actuación".

A sus 57 años, sigue siendo una estrella en la localidad de Extremadura, donde ya le habían visto fracasar como futbolista y torero, tal como confesó en el reality. Sigue viviendo su vida de siempre, sin intención de volver al foco mediático y quedando en el recuerdo de los millones de espectadores que tuvo la edición.