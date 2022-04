El Gran Wyoming se pronuncia tras el empujón de Miguel Ángel Rodríguez a Andrea Ropero. El cómico ha mostrado este martes su indignación por este incidente en 'El intermedio' después de ver el reportaje que había realizado en las Cortes de Castilla y León en una alusión directa a la periodista.

"Lo has hecho muy bien, excelente trabajo, pero deberías haber pedido prestada una armadura medieval", le dijo el comunicador a Ropero, que le contestó justamente instantes después: "Viendo como se comporta algunos, quizá un airbag".

Para poner en contexto, Miguel Ángel Rodríguez empujó a la periodista de 'El intermedio' después de que esta le hiciera unas preguntas a Isabel Díaz Ayuso durante el reportaje que realizó en el toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León, tal y como ha mostrado el espacio de laSexta.

Cuando Ropero le lanzó una segunda pregunta a Ayuso, el director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid entró en escena y le dio un empujón a la periodista mientras exclamaba: "¡Ya ha hecho declaraciones, señora!".

"Lo que no hace falta es que haga usted el ridículo", le espetó a la colaboradora de 'El intermedio', que quiso dejar claro que "quien está haciendo el ridículo es usted que me está empujando". "Le he tocado el brazo", insistió Rodríguez.

"Lo único que he hecho es una pregunta a la señora presidenta en un sitio en el que puedo preguntar. Nos han autorizado a hacer preguntas aquí, no voy a tolerar que usted me empuje. No debes tratar así a la prensa por hacer una pregunta", zanjó Ropero.