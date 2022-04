Las declaraciones que se han realizado durante las últimas semanas acerca de los maltratos que Pepe Navarro cometió sobre Vanessa Martín, han provocado que el presentador decidiese romper su silencio y llamase en directo a 'Viva la vida', programa que estaba tratando este asunto. En ese momento, el programa estaba en mitad de una tertulia mientras en la pantalla se podía ver a Ivonne Reyes en la sala VIP, esperando para incorporarse posteriormente al programa y poder expresar su opinión sobre el testimonio de Vanessa. Pero antes de que eso sucediese, el que fuera su pareja ha tomado cartas en el asunto.

Navarro ha entrado muy indignado vía telefónica: "Os lo estáis tomando a broma. Dejar hablar a esa señora con la documentación que tenéis no es posible. Dejarla hablar con todas las mentiras que está diciendo, no es posible. Se alía con la otra sinvergüenza que es Vanessa Martín que miente de arriba a abajo. Es mentira todo lo que dice. Que haya una sentencia no significa que eso vaya al cielo. Los documentos que tenéis demuestran claramente que es mentira todo. Ya está bien de farsa".

En VLV se pasan el programa a voces, no sé si me molaría mucho currar ahí... pic.twitter.com/STFtaATdZZ — Rubén Estévez 🎤 (@elchouder_) 17 de abril de 2022

Pepe ha ido expresándose ante el silencio que reinaba en plató, pero acto seguido ha pasado a tratar un tema que no ha sido del agrado de los directores del espacio: "La fábrica de la tele ha llegado a un acuerdo con todas esas personas a las que ha investigado, que son casi 200. Esta señora ha llegado a un acuerdo para que hable lo que le salga de las pelotas". Llegados a este punto, Emma García ha decidido intervenir.

"Es que me estoy perdiendo Pepe, no sé de qué estás hablando. No sé si has entrado para echar la bronca y dejar en evidencia a Telecinco o para qué", le ha preguntado la presentadora. Ante esto, Navarro ha asegurado que no ha entrado "para echar la bronca a nadie".

Ha sido entonces cuando Pepe ha mencionado a Paolo Vasile y Manuel Villanueva, dos de los altos cargos de Mediaset, mientras pedía que dejasen de tomar el pelo a la gente. Emma ha tratado de calmarle, hablando por encima de él: "Nosotros tenemos derecho a escuchar a todo el mundo". Mientras tanto, podía escucharse cada vez más alto y claro la voz del director, quien gritaba "Queréis cortar la llamada". A los pocos segundos, el programa ha colgado el teléfono sin que Navarro pudiera acabar de hablar.