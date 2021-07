Carmen Farala se coronó este domingo como la superestrella drag de España. La drag queen se convirtió en la ganadora de la primera edición de 'Drag Race España' que ha emitido Atresplayer Premium. Farala se impuso a Killer Queen y Sagittaria, las otras dos aspirantes finalistas, después de varios retos.

El primer maxi reto al que se enfrentaron consistía en hacer una coreografía de la canción de RuPaul (presentador de la versión original del formato) "U wear it well". Pero la decisión final del jurado formado Javier Ambrossi, Javier Calvo y Ana Locking se produjo después de que las aspirantes aparecieran con sus últimos looks interpretando un playback de "La gata bajo la lluvia" de Rocío Durcal.

"Me gustaría ver en Carmen algo de error, porque en el error está el encanto", apuntó Locking. Sin embargo, Farala se llevó la corona tras culminar su gran trayectoria en el concurso. La drag sevillana ha sido en tres ocasiones en ganadora de la semana y nunca ha tenido que enfrentarse al 'lipsync' a vida o muerte para asegurar su permanencia. Después de haber superado todo tipo de pruebas de interpretación, improvisación, de costura o de comedia, la drag se hizo con el premio final de 30.000 euros.