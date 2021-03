El documental sobre Rocío Carrasco dejó helados a los colaboradores que se encontraban en Telecinco para hacer un debate posterior. Tras finalizar la emisión del primer episodio, en el que la hija de Rocío Jurado revelaba que había intentado suicidarse, Jorge Javier Vázquez rompió el silencio que se había formado para lanzar una reflexión.

“Qué desolación. No esperar nada, vivir con ese punto de resignación y de buscar la paz, pasando por renunciar a todo”, expresó el presentador, mientras el resto intentaba contener las lágrimas. Fue entonces cuando Belén Esteban, una de las protagonistas del vídeo recopilatorio que vio Rociíto con críticas de diversos personajes, tomó la palabra para entonar el 'mea culpa'.

“Yo he contribuido a ello. Lo que hemos visto hoy, me lo creo, no te voy a engañar”, dijo la colaboradora, que añadía visiblemente emocionada: "Yo he sido una de esas personas que la han llamado ‘mala madre”. Estas palabras las apoyaba el presentador, que se sumaba y también confesaba que había perjudicado a Carrasco con sus comentarios.

Por su parte, Belén Rodríguez, amiga de Carrasco, expresaba: “Es imposible que la mayoría de la gente que la ha juzgado no se ponga en su piel. Yo llevo años diciendo que Antonio David es un monstruo y lo sé porque conocí a Rocío Carrasco recién separada y sé lo que ha pasado, llorado y sufrido. He sido consciente de su sufrimiento. Rocío lleva veinte años de sufrimiento, dime quién aguanta eso”.