'Pobres criaturas' se estrena el último fin de semana de enero en los cines, en cuya cartelera estarán también producciones como 'Los tres mosqueteros: Milady' y las películas españolas 'Un mal día lo tiene cualquiera' y 'El Faro'. 'El último soldado', protagonizada por Pierce Brosnan, Y la cinta francesa 'Rodeo' llegarán también a las salas este viernes.

Del director Yorgos Lanthimos llega a los cines 'Pobres criaturas', la película basada en la novela homónima de Alasdair Gray y ganadora del León de Oro en la última edición del Festival de Venecia. Emma Stone protagoniza esta historia sobre la evolución de Bella Baxter, una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Godwin Baxter que interpreta Willem Dafoe. Ramy Youssef, Jack Barton, Kathryn Hunter, Charlie Hiscock, Vicki Pepperdine, Christopher Abbott, Attila Dobai y Jerrod Carmichael completan el reparto de esta producción de cine fantástico.

'Un mal día lo tiene cualquiera' es la primera película como directora de Eva Hache, con guión de Jelen Morales y protagonizada por Ana Polvorosa, Agustín Jiménez, Barbara Mestanza, Juriji Der Klee, Aníbal Gómez, Goize Blanco y Ariana Martínez. Se trata de la historia de Sonia, una mujer responsable, ordenada, y con el sentido de la norma muy integrado. Sin embargo, en una sola noche, esta controladora de manual se verá obligada a hacer todo aquello a lo que no se ha atrevido en treinta y seis años.

'Los tres mosqueteros: Milady' es la nueva adaptación cinematográfica de la novela de Alejandro Dumas y la segunda entrega de la saga escrita y dirigida por Martin Bourboulon. François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green, Louis Garrel, Vicky Krieps, Lyna Khoudri, Jacob Fortune-Lloyd y Eric Ruf integran el reparto de esta cinta que transcurre en un reino dividido por guerras religiosas y bajo la amenaza constante de la invasión británica, en el que un grupo de hombres y mujeres empuñarán sus espadas y unirán su destino al de Francia.

'Rodeo' es el drama francés dirigido por Lola Quivoron protagonizado por Julie Ledru en el papel de una joven independiente que encuentra la manera de evadirse en su pasión por las motos y el mundo de alto voltaje de los 'rodeos' urbanos, quedadas ilegales donde los moteros ejecutan peligrosas figuras acrobáticas con sus motos. Julie Ledru, Yannis Lafki, Antonia Buresi, Cody Schroeder, Louis Sotton, Junior Correia, Ahmed Hamdi, Dave Nsaman, Mustapha Dianka, Mohamed Bettahar completan el reparto de esta cinta.

Las novedades

Hugo Silva e Irene Montalà protagonizan 'El Faro', el thriller psicológico dirigido por Ángeles Hernández en el que, tras presenciar la muerte accidental de su madre, Lidia y su padre se refugian en un faro para lidiar con el dolor. Pero desde que llegan, las pesadillas se apoderan de la niña, dañando aun más la relación con él. Ambos tendrán que aprender a confiar el uno en el otro antes de que las pesadillas se conviertan en reales.

Jade Halley Barlett dirige 'Miller's girl', un thriller sobre los límites de la relación entre un profesor y una alumna. En la película, una joven con un talento excepcional para la escritura, se ve inmersa en un enigmático juego de seducción intelectual cuando su profesor le asigna una tarea, que ella interpreta de tal forma que desdibuja peligrosamente los límites entre lo profesional y lo personal. A medida que profundizan en su relación, se teje una red de intriga y tensión, donde las verdaderas intenciones y la realidad se ocultan detrás de una atracción peligrosa.

'Vive dentro' es la opera prima del cortometrajista Bishal Dutta sobre una joven india-estadounidense desesperada por encajar en la escuela. Ella prefiere rechazar su cultura y su familia para ser como el resto de sus compañeros. Cuando un espíritu demoníaco mitológico se aferra a su antiguo mejor amiga, deberá aceptar su herencia para derrotarlo.

Pierce Brosnan protagoniza 'El último soldado', una historia de valentía y redención, dirigida por Terry Loane, basada en hechos reales. Tras perder a su amada esposa, Artie Crawford, un valeroso veterano de la Segunda Guerra Mundial, decide escapar de su hogar de ancianos en Irlanda del Norte. Con el corazón herido y el peso de los recuerdos, emprende un viaje hacia Francia. A través de su odisea, profundiza en la fortaleza del espíritu humano y la necesidad de enfrentar los fantasmas del ayer para encontrar la paz.

El documental 'Little Richard: I Am Everything' cuenta la historia de un icono único del rock and roll que marcó el mundo de la música.

Y para el público infantil llegan este fin de semana dos películas de animación: 'El fantasma de Canterville'está protagonizada por una familia que se muda desde Estados Unidos a Inglaterra para descubrir que su nueva casa está encantada por un fantasma y 'Patrick: Pequeños héroes. Grandes hazañas' es una conmovedora historia de una valiente y adorable mariposa de una sola ala llamada que se esconde en un remolque para hacer el viaje de su vida.