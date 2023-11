El cantante Diego Román: «La vida de Sinatra da para una serie de Netflix de diez temporadas»

El cantante Diego Román tiene toda la discografía de Frank Sinatra y lleva años interpretando sus temas en casi todos los formatos posibles. Tal es la fascinación que siente por el legendario artista que tenía ganas de rendirle tributo a lo grande y ha aprovechado que se cumplen 25 años de su fallecimiento para hacerlo con un montaje escénico-musical que ha creado junto al pianista, compositor y director de orquesta Santi Pérez. El espectáculo, titulado ‘Sinatra, 25 años sin la voz’, se estrenó en el Auditori Caló de s’Oli, en Cala de Bou, el pasado 4 de noviembre, en el marco de la tercera temporada de Teatro Amateur Pedro Cañestro. Hoy lo vuelven a llevar a escena a las 20 horas en el auditorio del Centre Sociocultural de Cas Serres, en Ibiza.

El punto de arranque de este trabajo fue el concierto esceneficado que Román y Pérez presentaron este año dentro del ciclo Dies Musicals. La obra actual es su versión extendida. «Ha crecido el texto y y tiene bastante más peso la parte teatral», explica su artífice, que desde que se cumplió el centenario del nacimiento de ‘La Voz’, en 2015, llevaba dándole vueltas a este proyecto.

Román, profesor de música del instituto Algarb de Sant Jordi, es el guionista de esta pieza y quien se se mete en la piel de Sinatra, al que admira como artista por «el timbre de su voz, su fraseo, su sentido del ritmo y por llevar a la canción popular a un nivel de sofisticación y expresión que nunca antes se había visto». Aunque el valenciano tiene un estilo y un timbre bastante parecido, deja claro que su intención «no es hacer una imitación» sino «crear a Sinatra» desde su propia persona. Apunta también que el cantante y actor estadounidense era barítono y él es tenor «aunque con un centro bastante baritonal». «Para mí este trabajo es un tour de force porque me tiro cantando y actuando 80 minutos», señala el intérprete, que puede que también se anime a bailar en esta función.

De la parte musical se encarga Santi Pérez, que además de tocar el piano, interpreta a un ángel. También «ha ayudado mucho en el guion» a Román, que se siente muy afortunado de contar en este montaje «con todo un peso pesado de los musicales en España», que ha trabajado con artistas como José Sacristán, Paloma San Basilio, Santiago Segura o José Mota».

El cantante valenciano también ha contado en la parte actoral con la ayuda y los consejos de la directora teatral ibicenca Nadia Banegas.

La singularidad del proyecto

El guionista destaca la singularidad de este proyecto. «Estoy seguro de que no hay ningún otro homenaje a Sinatra, al menos en España, que se parezca a éste», afirma, remarcando que pocas veces se ha escuchado a ‘La Voz’ en un plano tan íntimo, solo acompañado con un piano».

La originalidad del montaje reside, además, en su argumento: «Sinatra lleva 25 años en el purgatorio y al aparecer a oscuras en el escenario cree que lo han enviado al infierno. Pronto descubrirá que Dios, tras consultar con un ángel, ha decidido darle una nueva oportunidad y que esa no es la única sorpresa que le espera».

Lo que se propone ‘Sinatra, 25 años sin la voz’ recurriendo al teatro musical es contar la vida del popular intérprete utilizando sus canciones como hilo conductor. En el repertorio hay grandes clásicos de Sinatra como ‘Fly me to the moon’, ‘Come fly with me’, ‘My way’ y ‘New York, New York’. Solo hay un tema que nunca interpretó, ‘Smile’, compuesto por Charles Chaplin y popularizado por Nat King Cole. «He incluido esta canción porque cuadra perfectamente con la escena que acompaña», apunta el guionista, que además de dar vida a Sinatra, interpreta a su madre, Natalina Garavante, Dolly, que también «fue todo un personaje».

Román ha intentado en todo momento que «las escenas estén bien resultas, que todo lo que se cuente sea interesante, y que el ritmo sea ágil» en esta obra «con puntos de comedia» que pretende ser «honesta y sincera y llegar al corazón de la gente, mostrando la parte más sensible, vulnerable y generosa del personaje».

Luces y sombras de La Voz

El montaje sintetiza la biografía de Sinatra, una vida que Román conoce bien porque lleva años investigando sobre su figura. «Lo interesante de Sinatra es que, además de ser un personaje lleno de luces y sombras, su vida es prácticamente la historia del siglo XX ya que nació en 1915, murió en 1998 y mantuvo el favor del público a lo largo de seis décadas», señala.

El cantante valenciano, afincado en Ibiza desde hace 15 años, empezó a interesarse por La Voz siendo un adolescente. «Al principio me cayó mal, pero a medida que fui profundizando en su historia me fue atrapando y me di cuenta de que era único. Era capaz de lo mejor y de lo peor, pero creo que sus luces superaban a sus sombras, era extremadamente generoso, se calcula que dio más de mil millones de dólares a a causas benéficas», apunta. «La vida de Sinatra da para una serie de Netflix de diez temporadas», asegura.

Su montaje sólo reúne algunos capítulos de su historia, marcada por su barrio, su condición de migrante italoamericano y su familia, empezando por su nacimiento, «fruto de un parto traumático». También aparecen en el espectáculo sus relaciones con la mafia, los Kennedy, Marilyn Monroe, sus aventuras con el Rat Pack de Las Vegas, Hollywood y Ava Gardner, su gran amor.

La intención de los creadores de ‘Sinatra, 25 años sin la voz’, es que el espectáculo salga de Ibiza y se pueda presentar en otros puntos de la geografía española como Valencia o Mallorca.