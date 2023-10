Sonya Torres: «En Ibiza la pintura moderna nace gracias a Sorolla»

La historiadora del arte Sonya Torres es una apasionada de la investigación y de Joaquín Sorolla Bastida(1863, Valencia-1923, Cercedilla). Prueba de ello es el pormenorizado trabajo que ha realizado para preparar su conferencia ‘Sorolla a Ibiza i el seu llegat’, que ofrecerá este viernes, 13 de octubre, a las 20.15 horas en la Sala Marià Villangómez de la Biblioteca Municipal de Ibiza.

Profesora de Secundaria en Barcelona, esta ibicenca doctorada en Historia del Arte descubrió al pintor valenciano a través de los libros siendo apenas una adolescente. Desde el primer momento quedó fascinada por el gran maestro del impresionismo español. Fue en los años 90 cuando empezó a investigar a fondo sobre su figura y su obra, para su tesis doctoral y para escribir la entrada dedicada al reconocido artista de la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera (EEIF), proyecto en el que colabora desde sus inicios. «Para hacer mi tesis, titulada ‘La figura de Josep Costa Ferrer Picarol i la illustració gràfica política a Catalunya de 1900 a 1936’, tuve que investigar a 51 ilustradores, entre ellos, a Picarol (1876, Ibiza-1971, Palma) y a Sorolla», explica Torres, autora también de la voz de la EEIF que corresponde al dibujante caricaturista ibicenco.

En aquella época, cuando la historiadora del arte empezó sus indagaciones, «en Ibiza apenas se sabía nada de Sorolla, aparte de que había estado en la isla». Recabar información fue una tarea complicada. Buscó por todas partes, en hemerotecas, bibliotecas, archivos y entre la documentación de asociaciones culturales como el Círculo Artístico de Ibiza (lo que sería después el Casino des Moll).

La primera información con la que se topó, explica, la descubrió consultando los números de Diario de Ibiza de 1919, el año en el que el pintor estuvo en Ibiza. «Encontré un artículo de agosto de ese año en el que Josep Costa Ferrer Picarol, buen amigo de Sorolla, anunciaba su visita a la isla», relata. Este documento es importante para Torres porque es anterior a la carta (fechada el 6 de septiembre) que el ibicenco Carlos Román remitió al pintor valenciano, lo que desmontaría la creencia generalizada de que Sorolla fue a Ibiza porque le invitó el entonces director del Museo Arqueológico para participar en unas excavaciones arqueológicas que se estaban llevando acabo en ese momento.

¿Qué motivó al genial artista a visitar la mayor de las Pitiusas? Torres aduce varias razones: «Sorolla fue atraído por el mito de la isla blanca, que ya existía entonces; porque tenía amigos allí; y porque era un viaje que tenía pendiente desde que empezó a trabajar en la serie ‘Visiones de España’». Como recuerda Torres, el valenciano ya entonces era un artista de fama internacional muy codiciado y recibió el encargo de decorar con sus obras la biblioteca de la Hispanic Society de Nueva York. Con esa misión el artista recorrió España recogiendo diferentes escenas de la geografía española y, al parecer, «su intención inicial era dedicar uno de los catorce plafones que componían el proyecto a Balears, pero finalmente descartó esa idea».

‘Los contrabandistas’

Otro de los objetivos de la visita de Sorolla a Ibiza, apunta la historiadora del arte, era cumplir con el encargo que en 1913 le había realizado el magnate norteamericano Thomas Fortune Ryan, un gran mecenas y enamorado de su obra. Y lo cumplió: durante su estancia en la isla, entre el 11 y el 25 de septiembre de 1919, el maestro de la luz pintó en s’Aranyet ‘Los contrabandistas’, que Torres califica como «su última gran obra». «Es la última vez que Sorolla pintó el mar, luego ya solo se dedicó a hacer retratos y a pintar su jardín», afirma.

Para recopilar información sobre el artista valenciano, Sonya Torres también recurrió a fuentes familiares puesto que tiene antepasados que conocieron a Sorolla en persona. «La hermana de mi bisabuelo Antonio Molina y su marido, que se llamaba José Hernández Sorá, estuvieron en la recepción que se le hizo al pintor a su llegada a la isla».

La visita a Ibiza de Sorolla

El aclamado artista llegó a Ibiza el 11 de septiembre de 1919 procedente de Palma, con el vapor ‘Jaime II’, acompañado por su mujer, Clotilde García del Castillo, su hija Elena y uno de sus discípulos, Santiago Martínez. Durante su estancia en la isla se alojaron en el Hotel La Marina, «que en realidad era una fonda». Acompañados, entre otros, por el alcalde de Vila, Juan Hernández, el diputado Carlos Román, el canónigo archivero Isidor Macabich y el fotógrafo y pintor Narcís Puget, visitaron aquel primer día la catedral, el Museo Arqueológico y la necrópolis de Puig des Molins. Además, en aquella misma jornada, fueron a ver el retablo gótico de la iglesia de Jesús.

En aquellas dos semanas la sociedad ibicenca se volcó con el pintor, se organizaron en su honor una cena de bienvenida y una comida de despedida y le llevaron a visitar prácticamente toda la isla. El Círculo Artístico, por ejemplo, le invitó a una excursión a es Vedrà con el vapor ‘Salinas’ y a pesar de que les pilló la tormenta, Sorolla guardó un «maravilloso recuerdo de aquella experiencia». También quedó impresionado con los trajes típicos, el ball pagès y los yacimientos arqueológicos que le mostraron. «Lo que más le gustó de todo lo que vio en Ibiza fue su campiña», cuenta Torres. Tan «feliz y bien acogido» se sintió el artista que prometió volver el verano siguiente, lo que no fue posible porque en junio de 1920 Sorolla sufrió una hemiplejia que le dejaría impedido durante los tres años que le restaban de vida.

Durante el trabajo exhaustivo de investigación, que retomó el pasado mes de junio y ha desarrollado hasta ahora para preparar la conferencia del viernes, Torres ha descubierto muchas cosas, por ejemplo, «cómo y por qué murió tan joven (a los 60 años) Sorolla».

«En mi charla voy a explicar muchas cosas sobre el pintor que no conoce nadie», promete la especialista. Entre otras cosas, adelanta, va a «proponer una ruta Sorolla». La historiadora del arte, que ha recorrido la isla siguiendo los pasos del pintor valenciano durante su estancia en 1919, contará a los asistentes a la conferencia «por dónde pasó, qué es lo que vio y qué hizo en cada sitio».

En la exposición que hará este viernes, que acompañará de imágenes, hablará también de las once piezas del artista (cinco óleos y cuatro estudios o bocetos) localizadas en Ibiza. «Dos de estas obras se han identificado ahora como de Mallorca, pero he estado investigando y he corroborado que una de ellas está pintada efectivamente allí, pero de la otra tengo mis dudas», señala la especialista, que ha hecho un pormenorizado «trabajo de identificación de las obras, para ubicarlas en el espacio geográfico de la isla».

El legado

La experta en Sorolla también hablará de los artistas de Ibiza en cuya obra observa la presencia e influencia del «gran maestro de los pintores de España del siglo XX». «Muchos han muerto ya pero a otros tuve la oportunidad de conocerlos en los años 90 y me reconocieron que lo tenían como referente», asegura.

«En Ibiza podemos decir que la pintura moderna nace gracias a Sorolla», afirma con convicción antes de citar a algunos de estos pintores: «Narcís Puget, discípulo directo del artista valenciano; Antoni Pomar; Jose Manuel Chico Prats, o Vicent Ferrer Guasch. De los actuales nombra a Carles Guasch.

Sonya Torres estuvo en Ibiza todo este verano entregada en cuerpo y alma a indagar sobre las dos semanas de Sorolla en la isla y sobre su legado. «No había ningún trabajo exhaustivo al respecto y yo lo he hecho para esta conferencia», insiste con orgullo la experta ibicenca.

Con su intervención se clausurará el ciclo organizado por el Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) y la Biblioteca Municipal de Ibiza para celebrar en la isla el ‘Año Sorolla’ con motivo del centenario de su muerte.

A pesar de que lleva cinco meses de trabajo intenso, Torres está muy agradecida con los organizadores de la iniciativa por proponerle «este reto». Está muy satisfecha con todo lo que ha descubierto y espera que sus aportaciones sean interesantes, útiles y enriquecedoras».

«Siempre he tenido a Sorolla presente en mi vida, incluso en mi propia creación poética. En 2020, en plena pandemia, escribí un poema titulado ‘Emocions confinades. Enyorança’ que está dedicado a él», comenta antes despedirse para seguir con sus clases de Historia del Arte y Geografía e Historia y con los preparativos para la cita del próximo 13 de octubre.