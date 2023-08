Pastora Soler: «Mi sueño es cantar con Céline Dion y hacer una sesión con Bizarrap»

Para Pastora Soler el concierto de este sábado a las 22.30 horas en el parque Reina Sofía de Vila es muy especial, no sólo por ser el primero que ofrece en Ibiza sino porque en este destino vivió las vacaciones «más divertidas de su vida» allá por el 2004 y porque en la isla tiene grandes amigos, que son de Coria del Río, su localidad natal, donde reside actualmente y donde la gente la llama por su nombre de pila, Pili (Pilar Sánchez Luque). Hoy (ayer), sin embargo, atiende a Diario de Ibiza desde la playa, en Huelva, el lugar donde se relaja durante la semana con su familia entre actuación y actuación.

Este sábado ofrece su primer concierto en Ibiza, uno de sus ‘destinos soñados’, como dice en Twitter...

Sí, la verdad es que a todo el equipo nos ha hecho mucha ilusión este concierto en Ibiza. A mí en especial porque conozco la isla, he ido en varias ocasiones, pero poder hacerlo para trabajar me alegra mucho porque eso me permite conocer más a la gente y llevar mi música a un lugar en el que después de tantos años de carrera no había tenido la oportunidad de cantar hasta ahora. En general, está siendo una gira de sitios superespeciales.

¿El repertorio para su cita en Vila se va a centrar en su último trabajo ‘Libra’ o también habrá, por ejemplo, algo de copla?

En mis conciertos hay siempre de todo, aunque yo esté presentando un disco. Evidentemente hay canciones de ‘Libra’, pero también de trabajos anteriores que no pueden faltar y ese guiño siempre a mis inicios, por supuesto. Creo que el repertorio se hace muy ameno porque tengo que englobar un poco todo lo que soy, lo que la gente ha conocido de mí a lo largo de tantos años, y no puedo dejar detrás nada porque sería obviar una parte que también me representa.

¿Por qué ha escogido su signo del zodíaco para titular el que es su decimotercer álbum?

Me identifico mucho con mi signo del zodíaco. Siempre he estado muy contenta con él, los libra tenemos algo especial. Me identifico sobre todo con esa búsqueda del equilibrio, que es algo muy importante para mí. De hecho, es uno de los motores de mi vida. Siempre me ha preocupado intentar ordenar y equilibrar la parte personal y la profesional. Hace tiempo que pensaba que tenía que llamar a uno de mis discos ‘Libra’. En este trabajo, como en los directos, he intentado englobar todos esos registros musicales en los que he trabajado a lo largo de mi carrera. En ‘Libra’ hay temas muy profundos, pero también otros muy alegres; hay canciones que son más baladas y otras, con ritmos que recuerdan un poco mis inicios. Así que hay un poco de todo lo que yo soy como artista, intentando buscar el equilibrio, de ahí el título que le he puesto.

¿Cómo afronta ahora cada concierto después de haber vivido un período tan duro para todos como la pandemia y tras decidir hacer un alto en su carrera entre 2014 y 2017 para quitarse el miedo escénico y recuperar la confianza?

Cuando retomé mi carrera musical después del parón entre 2014 y 2017, la verdad es que, por un lado, era como si no hubiera pasado nada, pero por otro, sí había una lección muy grande aprendida. Aquellos años decidí hacer un alto en el camino porque para mí los conciertos habían perdido la magia. Si el escenario es un sufrimiento, si te vuelves tan perfeccionista o te exiges tanto a ti misma, las cosas no funcionan, sobre todo cuando, en mi caso, todo es tan puro y vocacional. Regresar a los escenarios entonces supuso recuperar de nuevo esas ganas, incluso dándole una vuelta de tuerca. Aquel parón me ayudó a ver que si volvía tenía que ser para disfrutar y que si había algún día un fallo, no pasaba nada, somos humanos. Esas nuevas bases las sigo manteniendo a día de hoy, cuando ya han pasado siete años desde que retomé mi carrera. Con respecto a la pandemia, que fue otro parón, también pasó lo mismo. Supuso otra lección aprendida para todos. Este período no has hecho valorar muchas cosas. Creo que no hay nada peor que el hecho de te priven de tu libertad y, por eso, el poder volver a hacer las cosas que hacíamos antes nos ha hecho apreciarlas más. Para los que nos subimos a los escenarios ha sido difícil y ahora, teniendo presente todo lo que ha pasado, vivimos de otra manera, intentando disfrutar y valorar lo que tenemos. Yo salí de concierto desde el primer día que se pudo con muchas restricciones todavía y recuerdo lo duro que era salir y ver esos aforos reducidos y a la gente con mascarillas, es algo que trato de no olvidar. Estos dos procesos que he vivido, aunque estén superados, intento no borrarlos de mi mente. No quiero hacer como si no hubiera pasado nada porque todo puede volver a ocurrir.

A pesar de esos parones, tiene una trayectoria como artista de cerca de 27 años. ¿Cuál es la fórmula maestra para seguir tanto tiempo al pie del cañón?

Al final es lo que siempre decimos, que no es un tópico, hay que ser muy disciplinado y luchador porque hay muchos momentos en los que te pueden las ganas de tirar la toalla, como me pasó a mí en un período determinado. Y, sobre todo, yo creo que hay que mantener siempre viva esa parte pura y vocacional. Aquí no se está por fama ni por dinero ni por otra cosa que no sea la pasión por lo que haces. Hay que disfrutar de cada oportunidad que va saliendo e intentar estar en continua evolución, seguir aprendiendo, seguir teniendo metas e ilusión, sin ambición, porque ni la ambición ni las prisas son buenas consejeras.

¿De qué se siente más orgullosa de estas casi tres décadas de carrera y qué lamenta haber perdido en el camino?

Viendo ahora a toda la gente joven que sale ya con su sonido muy definido, pienso que me hubiera gustado hacer lo mismo. A mí me ha costado mucho ir evolucionando en mi música, sobre todo, por iniciar mi carrera tan joven y porque al final la gente te etiqueta en un estilo de música y es muy difícil salir de ahí. Me di a conocer con catorce años con un género que marca tanto como la copla, después me pasé a un tipo de canción veraniega, rítmica, después me fui a la balada... Realmente hasta los 25 años no he sabido lo que quería hacer, hasta que salió el disco ‘Pastora Soler’, que me compuso Antonio Martínez Ares. Quizás, si pudiera cambiar algo, hubiera intentado esperar a tener mi personalidad artística definida para hacerla pública. Eso es lo único que cambiaría, porque todo lo demás, incluso las caídas, me ha hecho ser quien soy hoy. De lo que me siento muy orgullosa es de haberme preocupado mucho por tener mi vida. Para mí ser madre siempre había sido algo muy deseado y, tal vez, si no hubiera parado no hubiera encontrado el momento. Hay que tener una vida paralela a la profesión y saber desconectar y buscar el equilibrio entre ambas partes.

"Opino que hay que ser amiga de las nuevas corrientes, no sólo mirar hacia atrás y tener esa nostalgia de cómo se hacían antes las cosas en la música"

¿Cómo lleva el ritmo frenético que ahora impone la industria musical?

Creo que adaptarse a esta nueva era digital, cuando además vienes de ser completamente artista de disco, es difícil, pero al final yo opino que hay que ser amiga de las nuevas corrientes, no sólo mirar hacia atrás y tener esa nostalgia de cómo se hacían antes las cosas. Todo ha cambiado mucho y hay que intentar estar en las redes, y en todo lo digital, sin dejar de ser fieles a lo de ser artistas de discos. Es verdad que tal como va todo llegará un momento en que ya no se hagan, pero mientras se pueda, creo que tenemos que darle a ese público más adulto y maduro la posibilidad de tener el álbum completo. Yo intento adaptarme a los tiempos. Antes de sacar ‘Libra’, había lanzado cuatro singles que luego englobé en el álbum. Siempre digo: ‘O te renuevas o mueres’.

Hablando de adaptarse a las nuevas corrientes, hace unos meses sorprendió al público en un concierto atreviéndose a versionar el tema ‘Quédate’, que comparten Quevedo y Bizarrap y en junio coincidió con este último en el Icónica Fest. ¿Para cuándo una sesión con este productor y compositor argentino?

Es el sueño de todos. La verdad es que es un artista muy joven y que tiene algo muy especial en su música. Yo creo que cuando suena la flauta, no es por azar, ese chico tiene muchísimo talento. Tuve el placer de conocerlo y creo que, por esa gorra y esas gafas que lleva, es alguien que se preocupa mucho por su vida, por su propia identidad y eso es algo muy positivo. Como tiene una larga carrera por delante, espero que algún día se pueda hacer esa colaboración, me encantaría. Mis sueños ahora son cantar con Céline Dion y una sesión con Bizarrap.

¿Hay algún género musical con el que no se atrevería?

Tal vez hace un tiempo te hubiera dicho la lírica, porque siempre me ha causado mucho respeto, pero desde que estoy en Canal Sur, en ‘Tierra de talento’, Mariola Cantarero, que está de jurado como yo y es una de las mejores sopranos de España, me dice muchas veces que tengo que cantar ópera. Aunque públicamente creo que no me atrevería, sí que es algo que me está llamando mucho la atención porque técnicamente no hay nada más difícil y aprendería muchísimo. Con lo que creo que no me atrevería es con el reguetón, aunque el otro día en Canarias hice un poquito de Quevedo, al que escucho a diario por mis hijas, y opino que no se puede decir ‘nunca haré esto’ porque después te lo comes con patatas.

Representó a España en 2012 en Eurovisión. ¿Qué opina de las últimas propuestas que España ha presentado al concurso?

Creo que el formato del Benidorm Fest ha sido un gran acierto y las dos candidaturas que han salido de allí, la de Chanel y la de Blanca Paloma, me han parecido maravillosas. Sobre todo con lo que pasó con Chanel, se demuestra que cuando hay una firme candidata y favorita no hay política que valga. Nos acercamos muchísimo al primer puesto y algún día sonará la flauta, digo yo.